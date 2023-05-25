AB Rusya Merkez Bankası'nın 200 milyar avrodan fazla varlığını dondurdu.
Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin, savaş nedeniyle bugüne kadar Rusya Merkez Bankası'nın 200 milyar avronun üzerinde varlığını dondurduğu bildirildi.
AB Komisyonu Sözcüsü Christian Wigand, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında AB'nin savaş nedeniyle şimdiye kadar dondurduğu Rusya Merkez Bankası varlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Wigand, Ukrayna'ya verdiği zararın bedelini Rusya'ya ödetmekte kararlı olduklarına işaret ederek, bu konuda çalışmaların yoğun biçimde sürdüğünü anlattı.
Rusya'nın dondurulan varlıklarının Ukrayna'da kullanımına yönelik seçeneklerden birinin Rusya Merkez Bankası kaynakları olduğunu ifade eden Wigand, bu varlıkların faizinin Ukrayna için kullanılmasının söz konusu olabileceğini belirtti.
Wigand, Rus varlıklarının ne şekilde değerlendirileceğini konusunun AB Konseyi yapısı içinde kurulan bir çalışma grubunda ele alındığını belirterek, bu grubun son toplantısını da dün gerçekleştirdiğini anlattı.