AB Rusya Merkez Bankası'nın 200 milyar avrodan fazla varlığını dondurdu.

Rusya'dan yapılan açıklamaya göre; TürkAkım ve Mavi Akım'ı koruyan Rus donanmasına ait savaş gemisi saldırıya uğradı. Moskova yönetimi, saldırının Ukrayna'ya ait insansız deniz araçları tarafından düzenlendiğini bildirdi. Rus savaş gemisi, saldırıyı düzenleyen Ukrayna'ya ait insansız deniz araçlarını imha etti.