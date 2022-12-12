Dünya AB Rusya yaptırımına karar veremedi Yeni paketin bu hafta onaylanması bekleniyor
AVRUPA

AB Rusya yaptırımına karar veremedi: Yeni paketin bu hafta onaylanması bekleniyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi üzerinde anlaşma sağlanamadığını, yalnızca yaklaşık 200 kişi ve varlığı hedef alan bireysel kısıtlamaların onaylandığını söyledi. Borroll aynı zamanda, paketin bu hafta içinde ilerleyen günlerde onaylanmasını umduğunu dile getirdi.

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Haber Merkezi AA
AB Rusya yaptırımına karar veremedi: Yeni paketin bu hafta onaylanması bekleniyor
AB Dışişleri Bakanları toplantısı.

AB üyeleri Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar üzerinde henüz anlaşamadı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, bakanların Rusya'ya yönelik 9'uncu yaptırım paketi üzerinde anlaşamadığını belirtti.

AB Temsilcisi, paketin bu hafta içinde ilerleyen günlerde onaylanmasını umduğunu dile getirdi.

Ancak pakette yer alan yaklaşık 200 kişi ve varlığı hedef alan bireysel yaptırımların onaylandığını aktaran Borrell, "Bu, Rus savunma sektörüne ve ordusuna ağır zarar verecek. Rus hükümetinin Dumadaki, Federasyon Konseyindeki ve yargıdaki siyasi ustalarına da zarar verecek." diye konuştu.

AB Komisyonunun son paketle ilgili teklifinde yaklaşık 200 kişi ve kurum ile 3 Rus bankasının yaptırım listesine eklenmesi, çift kullanımlı ürünlere ihracat yasağı getirilmesi ve madencilik yatırımlarının yasaklanması yer alıyordu.

Sırbistan-Kosova gerginliği

Bakanların Kosova'nın kuzeyindeki gerginliği de ele aldığını belirten Borrell, "Her iki tarafın da gerginliği azaltmaya hazır olduklarını belirttiklerini biliyorum ve umarım bunu yaparlar ve umarım tekrar tırmanmaya başlamazlar. AB'nin kolaylaştırdığı (Belgrad-Priştine) diyaloğa geri dönmeliler." değerlendirmesini yaptı.

AB-Doğu Ortaklığı Zirvesi

Borrell, bugün ayrıca AB-Doğu Ortaklığı Zirvesinde AB dışişleri bakanlarının, Ukrayna, Gürcistan, Moldova, Ermenistan ve Azerbaycanlı mevkidaşlarıyla bir araya geldiğini ve Ukrayna'daki savaşın bölge için sonuçlarını ele aldıklarını aktardı.

Öte yandan Konseyden zirveyle ilgili yapılan yazılı açıklamada "Toplantı, AB'nin Doğu Ortaklığına olan bağlılığını ve bunu daha esnek ve ortakların ihtiyaçlarına göre uyarlanmış hale getirme isteğini teyit etme fırsatı sağladı." ifadesi kullanıldı.

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