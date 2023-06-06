AB: Ukrayna'daki baraj saldırısı savaş suçudur

NATO'nun Baltık Denizi'nde başlattığı tatbikata misilleme olarak Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Baltık Denizi’nde 15 Haziran'a kadar sürecek tatbikat başlattığını duyurdu. Tatbikata 40'a yakın savaş gemisi ile 3 bin 500 personel ve 25 uçak katıldı.