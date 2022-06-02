Dünya Avrupa Birliği ülkelerinden Rusyadan petrol alımına yasak
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Avrupa Birliği ülkelerinden Rusya'dan petrol alımına yasak

Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Rusya'dan petrol ithalatına yasak getirecek resmi kararı içeren yeni yaptırım paketini onayladı. AB Dönem Başkanı Fransa'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, üye ülke temsilcilerinin Lüksemburg'da gerçekleştirdiği toplantıda, Rusya'ya yönelik altıncı yaptırım paketinin onaylandığı, bu tedbirlerin yarın AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe gireceği belirtildi.

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Haber Merkezi AA
AB ülkeleri Rusyadan petrol alımını yasaklama kararı aldı
Arşiv.

Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar içeren pakete göre, Ukrayna'ya saldırılarda rol oynayan bazı Rus yetkililer, oligarklar ve aile üyelerinin mal varlıkları dondurulacak. Bu kişilere seyahat yasağı getirilecek.

Rusya'dan deniz yoluyla petrol ithalatı yasaklanacak.

Bu yılın sonuna kadar Rusya'nın petrol ithalatı yüzde 92 oranında azaltılacak.

Rus petrol sektörüne hizmet sağlanması da yasak olacak.

Aralarında Sberbank'ın da yer aldığı 3 Rus bankası ve 1 Belarus bankası uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılacak.

Rusya'ya ihracat yasağının kapsamı genişletilecek.

Propaganda faaliyetinde bulunan 3 Rus medya kuruluşuna yayın yasağı getirilecek.

Rusya'nın danışmanlık hizmetlerine erişimi kesilecek.

Altıncı paket hakkında

AB Komisyonu, altıncı yaptırım paketini geçen ayın başında hazırlamıştı.

Pakette, Rusya'dan ham petrol tedarikinin 6 ayda, rafine ürün tedarikinin de yıl sonuna kadar aşamalı olarak kaldırılması yer alıyordu.

Pakette yer alan, özellikle petrol ithalatının yasaklanması konusu üye ülkeler arasında sorun çıkardı.

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Macaristan karşı çıktı

Başını Macaristan'ın çektiği Çekya, Slovakya ve Bulgaristan gibi ülkeler yürürlüğe girmesi için oy birliği gereken pakete karşı çıktı.

AB üyesi ülkeler petrol yasağı konusunda yoğun müzakereler yürüttü. En son paketin Rusya'dan tankerlerle petrol alımını kapsaması, boru hatlarının yaptırım dışında tutulması yönünde revize edilmesiyle AB ülkeleri uzlaşı sağlayabildi.

AB ülkelerinin liderleri, anlaşma sağlayabilmek için Rusya'dan Avrupa'ya petrol taşıyan Druzhba boru hattını yaptırımlardan muaf tuttu.

Ayrıca, deniz yoluyla petrol ithalat yasağının yıl sonuna kadar devreye girmesine karar kılındı.

AB, tükettiği petrolün yaklaşık yüzde 25'ini Rusya'dan ithal ediyor.

AB'nin Rusya'dan petrol ithalatının üçte ikisini deniz yoluyla, üçte biri de boru hattıyla yapılıyor.

Rus Ortodoks Kilisesi lideri yaptırım listesine dahil edilmedi

AB üyesi ülkelerin çoğu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını desteklediği gerekçesiyle Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill'in de yaptırım listesine alınmasını istiyordu.

AB'nin hazırladığı yaptırım paketi teklifinde, Patrik Kirill, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını destekleyen en önde gelen kişiler" arasında gösterilmişti.

Macaristan, Kirill'in yaptırım listesine eklenmesine karşı duruyordu.

AB kaynakları, Kirill'in söz konusu yaptırım paketine alınmadığını açıkladı.

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