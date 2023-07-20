AB uyardı: Büyük bir gıda krizi yaşanabilir

60 bin ton tahıl yandı
Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Borrell, Ukrayna'daki durumun önde gelen gündem maddeleri arasında yer aldığını ifade etti.
60 bin ton tahıl yandı
AB'den Ukrayna'ya 20 milyar avroluk destek iddiası
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın da toplantıya video konferans ile bağlanacağını aktaran Borrell, Ukrayna'ya uzun vadede nasıl destek verileceğini ele alacaklarını bildirdi.
Uluslararası basında AB'nin uzun vadeli askeri destek için Ukrayna'ya 20 milyar avro ilave fon sağlanması hazırlığında olduğu iddia edilmişti.