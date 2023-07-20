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Dünya

AB uyardı: Büyük bir gıda krizi yaşanabilir

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesinden sonra Ukrayna'nın limanlarını son birkaç gündür bombaladığını ve bu olay sonucunda büyük miktarda tahılın yandığını aktardı. Borrell, yaklaşık 60 bin ton tahılın yandığını ve bu durumun büyük bir gıda krizine yol açacağını belirtti.

12:11 . 20/07/2023 Perşembe
AA
60 bin ton tahıl yandı

60 bin ton tahıl yandı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasından çekilmesinden sonra Ukrayna limanlarını bombaladığını ve büyük miktarda tahılın yandığını, son gelişmelerin
"büyük bir gıda krizine yol açacağını"
belirtti.

Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Borrell, Ukrayna'daki durumun önde gelen gündem maddeleri arasında yer aldığını ifade etti.

60 bin ton tahıl yandı

Rus ordusunun son birkaç gündür Ukrayna'nın Odessa limanındaki altyapıyı bombaladığını, bu sırada 60 bin ton tahılın yandığını söyleyen Borrell,
"Rusya sadece tahıl anlaşmasından çekilmedi. Aynı zamanda tahılı yakıyorlar."
dedi.

Rusya'nın yaptıklarını "barbarca" olarak nitelendiren Borrell,
"Bu durum dünyada büyük bir gıda krizine neden olacak."
diye konuştu.

AB'den Ukrayna'ya 20 milyar avroluk destek iddiası

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın da toplantıya video konferans ile bağlanacağını aktaran Borrell, Ukrayna'ya uzun vadede nasıl destek verileceğini ele alacaklarını bildirdi.


Borrell, Ukrayna'ya askeri destek için kullanılan Avrupa Barış Fonu'nun
"çok ciddi miktarda"
artırılması gerektiğini, bunun için bir plan hazırladığını ve bakanların plana onay vermesini umduğunu dile getirdi.

Hazırladığı teklif konusunda rakam belirtmeyen ve öncelikle bakanların onayını alması gerektiğini söyleyen Borrell,
"Ukrayna'nın aydan aya değil, uzun vadeli yapısal ve sürekli bir desteğe ihtiyacı var."
ifadesini kullandı.

Uluslararası basında AB'nin uzun vadeli askeri destek için Ukrayna'ya 20 milyar avro ilave fon sağlanması hazırlığında olduğu iddia edilmişti.


#AB
#Josep Borrell
#Rusya
#Ukrayna
#Tahıl
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