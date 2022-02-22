Dünya AB üyesi 4 ülkeden Rusyanın kararına tepki Kabul edilemez
AVRUPA

AB üyesi 4 ülkeden Rusya'nın kararına tepki: Kabul edilemez

Avrupa Birliği (AB) üyesi Avusturya, Hollanda, Çekya ve Slovakya, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararına, tepki gösterildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
AB üyesi 4 ülkeden Rusyanın kararına tepki: Kabul edilemez
Arşiv

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararının Minsk Anlaşmasının açık ihlali ve hali hazırda barışçıl çözüm için sürdürülen diplomatik çabalara yönelik bir "hakaret olduğunu" ifade etti.

Rusya'ya kınama

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını belirterek, Rusya'nın aldığı kararı kınadığını belirtti.

Heger, barışçıl çözüm için diplomatik çabaların sarf edildiği bir süreçte Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanınmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Rusya'nın kararı saldırganlık

Çekya Başbakanı Petr Fiala da Rusya'nın aldığı kararın uluslararası hukuku ihlal ettiği gibi egemen bir ülkeye yönelik açık bir "saldırganlık" olduğunu ifade etti.

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararını kınadı.

Hollanda'dan şiddetli kınama

Hoekstra, konuyla ilgili sosyal medya hesabından, "Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgelerin tanınması, uluslararası hukukun, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve Minsk anlaşmalarının açık bir ihlalidir. Hollanda bu eylemi şiddetle kınıyor ve AB ve NATO ortaklarımızla yakın ve sıkı bir koordinasyon içinde kararlılıkla hareket edecektir." paylaşımında bulundu.

BM'den Rusya'ya tepki: Donetsk ve Luhansk kararı BM Şartı'nın ilkeleriyle tutarsızdır
DÜNYA
BM'den Rusya'ya tepki: Donetsk ve Luhansk kararı BM Şartı'nın ilkeleriyle tutarsızdır

Biden'dan Putin'e misilleme: Donetsk ve Luhansk ile ticari ilişkiler yasaklanacak
DÜNYA
Biden'dan Putin'e misilleme: Donetsk ve Luhansk ile ticari ilişkiler yasaklanacak
Erdoğan ile görüşeceğim

'Erdoğan ile görüşeceğim'

Ukrayna Devlet ​Zelenskiy'den flaş açıklama.
İzmirde duygusal anlar

İzmir'de duygusal anlar

​Uzun süre sonra oynayan Omar, gözyaşlarına engel olamadı.
Putin Rus askerlerinin Ukraynaya girmesi emrini verdi

Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya açıklaması

​Rusya'nın kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz.

​Dışişleri Bakanlığından Ukrayna'daki Türk vatandaşlarına uyarı.

'Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıyoruz.'

Maestro'dan olay çıkartan mesaj

Maestro'dan olay çıkartan mesaj

​Galatasaray'a kaybettikten sonra Türk futbolunu eleştirdi.

5 gollü maçta Galatasaray kazandı.

Galatasaraylılar <br>çılgına döndü

Galatasaraylılar
çılgına döndü

Torrent ve futbolculara isyan ettiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.