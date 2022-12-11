Dünya AB ve NATOdan Kosovanın kuzeyindeki şiddet olaylarına tepki
AVRUPA

AB ve NATO’dan Kosova’nın kuzeyindeki şiddet olaylarına tepki

Avrupa Birliği (AB) ve NATO, Kosova’nın kuzeyindeki şiddet olaylarına tepki gösterdi.

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Haber Merkezi İHA
AB ve NATO’dan Kosova’nın kuzeyindeki şiddet olaylarına tepki
AB ve NATO’dan Kosova’nın kuzeyindeki şiddet olaylarına tepki

Kosova’nın kuzeyinde dün akşam yaşanan şiddet olaylarına Avrupa Birliği (AB) ve NATO’dan tepki geldi.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, AB’nin Kosova’daki Avrupa Birliği Hukukun Üstünlüğü Misyonu’na (EULEX) yönelik saldırılara müsamaha göstermeyeceğini vurgulayarak, “Barikatlar Sırp gruplar tarafından derhal kaldırılmalıdır. Sükunet yeniden sağlanmalıdır. EULEX, Kosova makamları ve KFOR ile koordinasyonu sürdürecektir. Taraflar gerginliği artırmaktan kaçınmalıdır” dedi.

'Bu tür saldırılar kabul edilemez ve hesap sorulmalıdır'

NATO Sözcüsü Oana Lungescu ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, NATO müttefiklerinin EULEX devriyesine düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, “Bu tür saldırılar kabul edilemez ve hesap sorulmalıdır. NATO Kosova Barış Gücü (KFOR) tetikte ve Kosova’daki BM görevini yerine getirme konusunda tam kapasiteye sahip. Tüm tarafları, provokatif eylem ve söylemlerden uzak durmaya, sükunete ve istikrara katkıda bulunmaya çağırıyoruz” dedi.
Öte yandan, Kosova’nın kuzeyindeki 4 belediyede 18 Aralık’ta yapılması planlanan erken genel seçim öncesi bölgede gerginlik her geçen gün artıyor. Bölgede yaşayan Sırplar dün akşam saatlerinde barikatlar kurarak, bölgede devriye gezen EULEX ekiplerine ses bombalı saldırı düzenlemişti. Bölgede görev yapan polis memurlarına ise ateş açılmıştı.

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