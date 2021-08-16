Dünya ABD 11 Eylülün yıl dönümünde Kabilden kaçıp gitti
AMERİKA ASYA

ABD 11 Eylül’ün yıl dönümünde Kabil’den kaçıp gitti

Afganistan’da ABD işgali, 11 Eylül saldırılarının 20. yıl dönümüne sayılı günler kala, Taliban güçlerinin başkent Kabil’e dün girmesiyle resmen sona erdi. 20 yıllık işgalin sonunda Washington Taliban’la masaya oturmak zorunda kaldı.

Dış Haberler Yeni Şafak
​​ABD 11 Eylül’ün yıl dönümünde Kabil’den kaçıp gitti​
20 yıllık işgalin sonunda Washington Taliban’la masaya oturmak zorunda kaldı.

Afganistan’da ABD işgali, 11 Eylül saldırılarının 20. yıl dönümüne sayılı günler kala, Taliban güçlerinin başkent Kabil’e dün girmesiyle resmen sona erdi. 20 yıllık işgalin sonunda Washington Taliban’la masaya oturmak zorunda kaldı. ABD Başkanı Joe Biden’ın Nisan 2021’de Afganistan’dan ABD askerlerinin 11 Eylül tarihine kadar çekileceğini ilan etmesiyle Beyaz Saray, Irak’tan sonra ikinci yenilgisini de kabul etmişti. Biden’ın açıklamasının hemen ardından ABD ordusu ülkedeki önemli üsleri gece vakti boşaltarak ülkeden çıkmaya ve Afgan ordusuna teslim etmeye başladı. ABD ordusu Afganistan’dan kaçarken, güç boşluğunu değerlendiren Taliban güçleri, başta ülkenin kuzeyi olmak üzere tüm sınır kapılarında hakimiyeti bir bir sağladı.

ABD Büyükelçiliği’nden tahliye için kullanılan helikopterler, 1975 tarihli Saygon skandalını yeniden gündeme taşıdı.
ABD Büyükelçiliği’nden tahliye için kullanılan helikopterler, 1975 tarihli Saygon skandalını yeniden gündeme taşıdı.

ABD'den Kabil'e bin asker daha: Sayı altı bine çıktı
DÜNYA
ABD'den Kabil'e bin asker daha: Sayı altı bine çıktı

DUMANLAR YÜKSELDİ

  • Taliban’ın ilerleyişi sürerken ülkeyi 20 yıldır işgal altında tutan ABD ise Kabil’deki büyükelçiliğini tahliye etmenin çabası içine girdi. Washington’ın, elçilik personeli ve askerlerinin güvenli tahliyesi için Taliban’la pazarlık yaptığı Amerikan basını tarafından aktarıldı. Washington’ın uluslararası tanıma karşılığında Kabil’den güvenli tahliye teklifinde bulunduğu belirtildi. Tahliye kararı alınan büyükelçilik yerleşkesinden dumanlar yükseldiği görüldü. Dumanın sebebinin yakılarak imha edilen gizli belgeler olduğu kaydedildi. Amerikan basınında ABD yönetiminin 1975’teki Saygon ya da 1979’daki Tahran büyükelçiliği baskını gibi bir skandalla karşı karşıya kalmamak için acil tahliye operasyonunu başlattığı iddiaları yer aldı. Dün başkent Kabil’de ABD Büyükelçilik personelini havalimanına taşıyan birçok helikopterin iniş kalkış yaptığı belirtilirken, diplomatik faaliyetlerin de havalimanı yakınlarında süreceği açıklandı.

20 yıllık dönem kapandı
DÜNYA
20 yıllık dönem kapandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Afganistan mesajı: İstikrar için seferber olacağız
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Afganistan mesajı: İstikrar için seferber olacağız

On binlerce sivil hayatını kaybetti

2001’den sonraki dönemde Afganistan’da en kanlı çatışmaların yaşandığı yıl olan 2014’te, Afganistan’da sonsuza kadar bulunmak zorunda kalmaktan endişe eden uluslararası güçler, çatışmalardan çekilmeye karar verdi ve Taliban’la çatışma görevini Afgan ordusuna devretti. Afganistan’da 2 bin 300 ABD askeri öldü, 20 binden fazlası da yaralandı. Diğer ülkelerden de yüzlerce asker hayatını kaybetti veya yaralandı. Fakat çatışmaların en büyük etkisini Afganlar yaşadı. Afgan kolluk kuvvetlerinden 60 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. 2009’da Birleşmiş Milletler hayatını kaybeden sivillerin sayısını düzenli bir şekilde tutmaya başladığından beri çatışmalarda 111 bin sivilin öldüğü ya da yaralandığı tespit edildi. ABD’nin Afganistan işgali için askeri harcamasının 1 trilyon dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor.

Abone Ol Google News
Terörle mücadele kadar önemli

Terörle mücadele kadar önemli

​Yalan terörüne karşı başkanlık kurulacak.
İstanbulda 4,3 ton ele geçirildi

İstanbul'da
4,3 ton ele geçirildi

​Uyuşturucu tacirlerine çifte baskın.
Yeşile ve çevreye saygılı bir ekonomi

Yeşile ve çevreye
saygılı bir ekonomi

'Ülkemizi kalkındırmayı çevreye duyarlı bir anlayışla yapmamız gerek.'
Taliban'dan ilk mesaj

Taliban'dan ilk mesaj

'​Türkiye ile iyi ilişkiler istiyoruz.'
'Vatanımıza <br>geldik rahatız'

'Vatanımıza
geldik rahatız'

​Afganistan'daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor.
Beni kurtaran<br> 2 kişi sele kapıldı

Beni kurtaran
2 kişi sele kapıldı

​Bozkurt'u harap eden selde hayata tutunanların hikayesi yürekleri burkuyor.

Aşılamada sıra<br> 15 yaş üstünde

Aşılamada sıra
15 yaş üstünde

Hastalığı atlatanların aşı olma süresi 1 aya indirildi.

Sahte psikolog <br>hasta ediyor

Sahte psikolog
hasta ediyor

​Diplomasını sorgulayın üzülmeyin.
Çöküşün fotoğrafı

Çöküşün fotoğrafı

​Kabil'in düşüşünü Beyaz Saray'da boş gözlerle izledi.
Pençe'de şehit acısı

Pençe'de şehit acısı

Üs bölgesini hedef alan teröristler, Mehmetçik'le çatıştı.
Olaylı maçta Galatasaray kazandı

Olaylı maçta Galatasaray kazandı

​Sarı kırmızılılar deplasmanda GZT Giresunspor'u 2-0 yendi.
Trabzonspor'dan farklı başlangıç

Trabzonspor'dan farklı başlangıç

​Bordo mavililer yeni sezondaki ilk lig maçını farklı kazandı.

Önce özür dileyecek!

Önce özür dileyecek!

​Fatih Terim, Marcao hakkında konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.