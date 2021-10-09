Dünya ABD Afganistanda DEAŞın üstlendiği cami saldırısını kınadı
AMERİKA

ABD Afganistan'da DEAŞ'ın üstlendiği cami saldırısını kınadı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'a bağlı Kunduz şehrinde cuma namazı sırasında ibadet edenleri hedef alan ve DEAŞ'ın üstlendiği saldırıyı kınadı.

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Haber Merkezi AA
ABD Afganistanda DEAŞın üstlendiği cami saldırısını kınadı
Afganistan'da camiyi hedef alan saldırı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, bugün Afganistan’ın Kunduz kentinde cuma namazı sırasında ibadet edenlere yönelik saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor." ifadelerini kullandı.

"AFGAN HALKI TERÖRDEN ARINMIŞ BİR GELECEĞİ HAK EDİYOR"

Price, saldırıda ölenlerin ailelerine taziyelerini sunarken, Afgan halkı terörden arınmış bir geleceği hak ettiğini belirtti.

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NE OLMUŞTU?

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde Şiilere ait bir camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 46 kişi yaşamını yitirmiş, 143 kişi de yaralanmıştı.

Saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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