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Dünya

ABD Almanya'ya uzun menzilli seyir füzeleri konuşlandıracak

ABD 2026'dan itibaren "Tomahawk" uzun menzilli seyir füzelerini Almanya'ya konuşlandıracak.

11:02 - 11/07/2024 Perşembe
AA
"Tomahawk" uzun menzilli seyir füze
"Tomahawk" uzun menzilli seyir füze

Washington'daki NATO Zirvesi öncesinde ABD ve Almanya'dan yapılan ortak açıklamaya göre, Tomahawk seyir füzeleri ve diğer uzun menzilli silahlar, 2026'dan itibaren Almanya'ya konuşlandırılacak.


Açıklamada uzun menzilli silahların Avrupa'da konuşlandırılacak olmasının ABD'nin NATO'ya olan bağlılığını ve Avrupa'nın caydırıcılığına olan katkısını gösterdiğine işaret edilerek, bunların SM-6'lar, Tomahawk füzeleri ile şu anda geliştirilmekte olan hipersonik silahlar olacağını ifade edildi.


ABD Almanya'ya en son 1990'lar bu tür silahları konuşlandırmıştı

Tüm bunların Avrupa'daki mevcut kara konuşlu sistemlerden çok daha geniş bir menzile sahip olacağı kaydedildi. ABD bu tür uzun menzilli silahları Almanya'ya en son 1990'larda konuşlandırmıştı.

#ABD
#Almanya
#Füze
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