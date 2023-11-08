ABD basını Blinken'in Türkiye ziyaretini yorumladı: Utanç verici başarısızlık

7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm kusan İsrail'e koşulsuz destek veren ardından da ateşkes çağrılarında bulunan ABD'nin son hamlesi istediği sonucu vermedi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın yaptığı ziyaretler başına iş açtı.









'Utanç verici başarısızlık'





ABD'li The Nation, Blinken'in diplomatik gezisinin "utanç verici bir başarısızlık" olduğunu yazdı.













"Hafta Sonu Biden'ın Orta Doğu Politikası Çöktü" başlıklı yazıda, Blinken için durumun olabilecek en kötü şey olduğu belirtildi. Biden'ın Gazze'yi dümdüz etmek için İsrail'e yeşil ışık yaktığı hatırlatılan haberde, görülen tek şeyin Biden'ın Orta Doğu stratejisinin sonu anlamına gelen bir reddedilme olduğu yazıldı.





'Biden'ın dış politikası kendi tasarladığı bir kıskaç tuzağında'





Blinken'in cebinde 14 milyon dolarlık askeri paketle gittiği İsrail'de 'insani duraklama' istediği belirtildi. ABD'nin çelişkili adımlar attığı söylenilen haberde, Netanyahu'nun ateşkesi reddettiği hatırlatıldı.





Netanyahu'nun saldırıların durmasının ardından ciddi bir siyasi krizle karşı karşıya kalmasının yanı sıra ABD'den de istediği desteği görmediği iddia edildi.





Blinken'in ziyaretlerinin diğer duraklarında da durumunun daha iyi olmadığı hatırlatıldı. Ankara'ya geldiğinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından reddedildiği yazıldı.





Biden'ın dış politikası kendi tasarladığı bir kıskaç tuzağına düşmüş durumda olduğu ifade edilen haberde, uzlaşmaz taahhütler arasında sıkıştığı bildirildi.















