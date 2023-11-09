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ABD basını Türkiye'yi ziyaret eden Blinken'ı yerden yere vurdu: Utanç verici başarısızlık

ABD merkezli The Nation dergisi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Orta Doğu politikasına sert eleştiriler yöneltti. Dergi Blinken'ın Ortadoğu politikasını "utanç verici başarısızlık" olarak yorumlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Blinken ile görüşmek istememesine vurgu yapıldı.

09:00 - 9/11/2023 Perşembe
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Antony Blinken

Antony Blinken

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Orta Doğu turu ABD'de eleştiri yağmuruna tutuldu.


The Nation dergisinin analizine göre Blinken'ın gezisi "utanç verici bir başarısızlık" olarak yorumlandı.



"Biden'ın Orta Doğu politikası çöktü"


Haberin başlığında 'Haftasonu Biden'ın Orta Doğu politikası çöktü' ifadeleri kullanılırken, Biden'ın Gazze'yi dümdüz etmek için İsrail'e yeşil ışık yaktığı hatırlatıldı.


Blinken'ın ziyaret ettiği ülkelerde söylemlerini kabul ettiremediği vurgulanan haberde, bunun Biden'ın Orta Doğu stratejisinin sonu olduğu değerlendirildi.


Blinken'ın Türkiye ziyareti de haberde değerlendirildi.


"Erdoğan görüşmek istemedi"


Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Blinken ile görüşmek istemediği ve Karadeniz'e gitmek için bahane bulduğu, Blinken'ın sadece Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştürüldüğü söylendi.


Ayrıca Blinken'ın, Mısır'dan da eli boş döndüğü belirtilen haberde, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, koşulsuz acil ateşkes istediği ve ABD yönetiminin çifte standart uyguladığı belirtildi.




#ABD
#Orta Doğu
#Blinken
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