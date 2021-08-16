Dünya ABD basınında Afganistan Biden için felaket yorumları yapıldı
AMERİKA

ABD basınında Afganistan: Biden için felaket yorumları yapıldı

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesi ABD gündemini sarstı. Ülke basınında Afganistan'daki gelişmeler Biden'ın başarısızlığı olarak yorumlandı. New York Times gazetesi Kabil'in hızlı düşüşünün ardından Afganistan'da 20 yıllık ABD döneminin sona erdiğini yazdı. CNN International'da ise Kabil Havalimanı'ndan kaçış izdihamına ilişkin görüntülerine yer verilen haberinde, "ABD'nin Afganistan'daki yenilgisi ve kaotik geri çekilmesi, Joe Biden için siyasi bir felaket" yorumu yapıldı.

Haber Merkezi Diğer
ABD basınında Afganistan: Biden için felaket yorumları yapıldı
​ABD basınında Afganistan gündemde.

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesi ABD gündemini sarstı. Eski ABD Başkanı Donald Trump, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesinin ardından Başkan Joe Biden'ı istifaya çağırırken ülke basınında "ABD için utanç" manşetleri atıldı.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Taliban, Kabil'de Cumhurbaşkanlığı Sarayından açıklamada bulunarak başkent ve ülkeye hakim olduğunu ilan etti.

New York Times, Kabil'in hızlı düşüşünün ardından Afganistan'da 20 yıllık ABD döneminin sona erdiğini yazdı. Taliban'ın hızlı kazanımlarının "şok edici" olduğu kaydedildi. Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeden ayrıldığı bilgisine yer verildi.

"ABD ORDUSUNU GAFİL AVLADI"

"Taliban'ın hızı ve şiddeti, geçen hafta kırsal kesimlere ve şehirlere hızlı bir şekilde yayıldı ve Amerikan ordusunu gafil avladı. Acilen harekete geçen Amerikan askeri helikopterleri, Kabil'deki Amerikan Büyükelçiliği yerleşkesini boşalttı, Amerikan diplomatlarını ve Afgan Büyükelçiliği çalışanlarını Kabil askeri havaalanına taşıdı." denildi.

AFGANİSTAN DÜŞTÜ

"Afganistan düştü" başlığını atan Washington Post, Taliban'dan kaçmak isteyen Afgan ve yabancı uyrukluların panik içinde olduklarını ve Kabil Havalimanı'nda kaotik görüntüler ortaya çıkardıklarını aktardı.

BİDEN İÇİN FELAKET

CNN International, Kabil Havalimanı'ndan kaçış izdihamına ilişkin görüntülere yer verdiği haberinde, "ABD'nin Afganistan'daki yenilgisi ve kaotik geri çekilmesi, Joe Biden için siyasi bir felaket" yorumu yapıldı. Biden'ın siyasi ve jeopolitik rakiplerinin onun hatalarından yararlanmak için "acele ettiği" belirtildi.

Taliban'dan kaçış: Uçaklara böyle akın ettiler
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Afganistan’da 34 vilayetten 31’inde kontrolü ele geçiren Taliban’ın başkent Kabil’e girmeye başlamasının ardından, kentte güç kullanmayacağını ve halkın zarar görmeyeceğini duyurmuştu. Taliban’ın Kabil’e girmeye başladığını duyan halk, başkenti terk etmeye başladı. Uzun araç kuyruklarının ulaştığı kentte trafik kitlendi.
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Havalimanını dolduran yüzlerce Afgan, uçağa binebilmek için birbirini ezdi.
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Uçağa giden merdiveni hıncahınç dolduran ve tehlike oluşturan Afganların, kaçmak için verdiği mücadele anbean kameraya yansıdı.
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Afganistan İçişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili ise, Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin Tacikistan’a gitmek üzere başkent Kabil’den ayrıldığını bildirdi. Cumhurbaşkanlığı Ofisi ise, Cumhurbaşkanı Gani’nin ülkeden ayrıldığına yönelik haberlerle ilgili güvenlik nedeni ile bilgi verilemeyeceğini ifade etti.
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Taliban'dan kaçış: Uçaklara böyle akın ettiler
Afganistan'da Taliban'ın ilerleyişi sürerken, Afgan halkının başkent Kabil'i terk ettiği anlar görüntülendi.


Taliban Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın kontrolünü ele geçirdi
OYNAT 00:59
Taliban Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın kontrolünü ele geçirdi
Afganistan'da 34 vilayetten 31'inde kontrolü ele geçiren Taliban'ın başkent Kabil'e girmeye başlamasının ardından, kentte güç kullanmayacağını ve halkın zarar görmeyeceğini duyurmuştu.

Taliban'ın Kabil'e girmeye başladığını duyan halk başkenti terk etmeye başlarken, Taliban başkentte bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.


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