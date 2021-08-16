ABD basınında Afganistan: Biden için felaket yorumları yapıldı

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesi ABD gündemini sarstı. Eski ABD Başkanı Donald Trump, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesinin ardından Başkan Joe Biden'ı istifaya çağırırken ülke basınında "ABD için utanç" manşetleri atıldı.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Taliban, Kabil'de Cumhurbaşkanlığı Sarayından açıklamada bulunarak başkent ve ülkeye hakim olduğunu ilan etti.

New York Times, Kabil'in hızlı düşüşünün ardından Afganistan'da 20 yıllık ABD döneminin sona erdiğini yazdı. Taliban'ın hızlı kazanımlarının "şok edici" olduğu kaydedildi. Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeden ayrıldığı bilgisine yer verildi.

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"ABD ORDUSUNU GAFİL AVLADI"

"Taliban'ın hızı ve şiddeti, geçen hafta kırsal kesimlere ve şehirlere hızlı bir şekilde yayıldı ve Amerikan ordusunu gafil avladı. Acilen harekete geçen Amerikan askeri helikopterleri, Kabil'deki Amerikan Büyükelçiliği yerleşkesini boşalttı, Amerikan diplomatlarını ve Afgan Büyükelçiliği çalışanlarını Kabil askeri havaalanına taşıdı." denildi.

AFGANİSTAN DÜŞTÜ

"Afganistan düştü" başlığını atan Washington Post, Taliban'dan kaçmak isteyen Afgan ve yabancı uyrukluların panik içinde olduklarını ve Kabil Havalimanı'nda kaotik görüntüler ortaya çıkardıklarını aktardı.

BİDEN İÇİN FELAKET

CNN International, Kabil Havalimanı'ndan kaçış izdihamına ilişkin görüntülere yer verdiği haberinde, "ABD'nin Afganistan'daki yenilgisi ve kaotik geri çekilmesi, Joe Biden için siyasi bir felaket" yorumu yapıldı. Biden'ın siyasi ve jeopolitik rakiplerinin onun hatalarından yararlanmak için "acele ettiği" belirtildi.

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