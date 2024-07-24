ABD basınından çarpıcı iddia: Harris Biden'ın kilit isimlerini tasfiye edecek

Amerikan siyaseti son birkaç hafta içinde baş döndürücü gelişmelere sahne oluyor. Yaklaşık bir yıl boyunca anketler Amerikan seçmenin en az yarısının Trump ve Biden’dan farklı adayları istediğini gösteriyordu. Bu iki adayın değişmemesi durumunda yarışta heyecan olmayacağı ve iki parti seçmeninin önemli kesimlerinin kerhen destek vereceği bir manzara ortaya çıkmıştı. Cumhuriyetçilerde Niki Haley’ye oy veren merkeze yakın seçmenin Trump’a oy vermeyebileceği, Demokratlarda da genç, siyahi ve Müslüman