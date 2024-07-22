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ABD Başkan Yardımcısı Harris: Trump'ı yenmek için her şeyi yapacağım

ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesi ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in adaylığını desteklediğini açıklamasının ardından Harris, "Adaylığı hak etme ve kazanma niyetinde" olduğunu belirtti. Demokrat Parti ve ülkeyi birleştirmek için elinden gelen tüm çabayı sarf edeceğini belirten Harris, "Donald Trump ve 2025 Projesi'nin aşırıcı gündemini yenmek için gücü dahilinde her şeyi yapacağının" altını çizdi.

00:07 - 22/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:08 - 22/07/2024 Pazartesi
AA
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris açıklama yaptı.
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris açıklama yaptı.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD Başkanı Biden'a liderliği için teşekkürlerini ileten Harris, "
Başkan Biden, özverili ve vatansever bir şekilde tüm hayatı boyunca ne yaptıysa onu yapmaya devam ediyor: Amerika'yı ve halkını her şeyden üstün tutuyor."
ifadelerini kullandı.
Harris, Başkan'ın onayı ve desteğini almış olmaktan gurur duyduğunu vurgulayarak,
"Adaylığı hak etme ve kazanma niyetindeyim."
ifadelerine yer verdi.
Demokrat Parti ve ülkeyi birleştirmek için elinden gelen tüm çabayı sarf edeceğini belirten Harris, "
Donald Trump ve 2025 Projesi'nin aşırıcı gündemini yenmek için gücü dahilinde her şeyi yapacağının" altını çizdi.

#Kamala Harris
#Joe Biden
#ABD
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