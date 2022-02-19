Dünya ABD Başkan Yardımcısı Harris Ukraynanın işgali halinde Rusya büyük ve eşi görülmemiş ekonomik bedel ödeteceğiz
AMERİKA

ABD Başkan Yardımcısı Harris: Ukrayna'nın işgali halinde Rusya büyük ve eşi görülmemiş ekonomik bedel ödeteceğiz

ABD Başkan Yardımcısı Harris, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda, ABD'nin müttefikleriyle Moskova'ya "büyük ve eşi görülmemiş ekonomik bedel" ödeteceğini söyledi.

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Haber Merkezi AA
ABD Başkan Yardımcısı Harris: Ukraynanın işgali halinde Rusya büyük ve eşi görülmemiş ekonomik bedel ödeteceğiz
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris.

Kamala Harris, Almanya'da düzenlenen 58. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nın ikinci gününde yaptığı konuşmada, Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra oluşturulan sistemde özellikle de "ulusal sınırların zorla değiştirilmemesi" nedeniyle benzeri görülmemiş bir barış ve refaha sahip olduğunu belirtti.

  • Avrupa güvenliğinin geleceğinin doğrudan tehdit altında olduğunu söyleyen Harris, "Avrupa güvenliğinin temeli Ukrayna'da doğrudan tehdit altında" dedi.

Harris, milletlerin kendi ittifaklarını seçme hakkına sahip olduklarını anlatarak sınırların zorla değiştirilmemesi gerektiğini dile getirdi.

NATO'yu dünyanın en büyük askeri ittifakı olarak niteleyen Harris, ABD'nin NATO'nun 5. maddesine bağlılığının sağlam ve kutsal olduğunu söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna işgal edilmesi halinde Rusya ve Ukrayna işgaline yardım eden müttefiklerine büyük ekonomik ve mali yaptırımlar uygulayacağını söyledi.

'BEDEL ÖDETECEKLER'

Harris, "Açık konuşayım. Kesin olarak söyleyebilirim ki Rusya Ukrayna'yı işgal ederse, Moskova'ya, ABD ve ortaklarımız 'büyük ve eşi görülmemiş' bir ekonomik bedel ödetecekler" dedi.

  • Bu kapsamlı ve koordineli tedbirlerin uygulanmasının Ukrayna işgalinde sorumlulara büyük zarar vereceğini savunan Harris, "Ekonomik tedbirlerle de durmayacağız. Doğu kanadındaki NATO müttefiklerimizi daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kamala Harris, ABD kuvvetlerinin Ukrayna'da savaşmayacaklarını yineleyerek, ancak ülkesinin "NATO topraklarının her karışını savunacağını" dile getirdi.

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