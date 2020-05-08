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Dünya ABD Başkan Yardımcısı Pencein ofisinden bir kişi daha koronavirüse yakalandı
AMERİKA

ABD Başkan Yardımcısı Pence'in ofisinden bir kişi daha koronavirüse yakalandı

ABD Başkan Yardımcısı Pence'in ofisinden bir kişiye daha koronavirüs tanısı konuldu. Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, iddiayı doğrulayarak Beyaz Saray'da çalışanların korunması için gerekli protokolleri uyguladıklarını söyledi.

Haber Merkezi AA
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence.

Bu vakayla birlikte Pence'in ofisindeki Kovid-19 vaka sayısı ikiye yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaverlerinden birine Kovid-19 tanısı konulduğuna ilişkin haberler çıkınca, Pence'in ofisinde görevli bir kişinin daha salgına yakalandığı iddia edilmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, iddiayı gazetecilere doğrulayarak, Beyaz Saray'da çalışanların korunması için gerekli protokolleri uyguladıklarını söyledi.

Pence, bu sabah, ibadethanelerin yeniden açılmasına ilişkin planlamalar için dini liderle görüşmek üzere Iowa eyaletine bağlı De Moines kentine gitti. Pence ayrıca, burada gıda güvenliği ve tedariği konusunda büyük çiftçiler ve gıda tedarikçileri ile bir araya gelecek.

Başkan Yardımcısı Pence'in kullandığı "Air Force Two" uçağı, Iowa için yapacağı uçuşu 1 saat gecikmeli olarak gerçekleştirdi.

Amerikan medyasına konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, söz konusu görevlide Kovid-19 tespit edilince, bu kişiyle teması olan 6 görevlinin uçaktan indirildiğini ifade etti.

Yetkili, Kovid-19 tanısı konulan kişinin uçakta olmadığını ve Iowa ziyaretine katılmayacağını kaydetti.

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