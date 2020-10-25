ABD Başkan Yardımcısı Pence'in özel kalemi ve danışmanı koronavirüse yakalandı

Trump: Korona diyorlar sanki İtalya'da plaj ismi!

ABD Başkanı Donald Trump katıldığı bir mitingde 'Çİn virüsü' tartışmalarına değindi. Koronavirüs için 'Çin virüsü' ifadesini kullanmakla eleştirilen Trump 'Korona diyorlar sanki İtalya'da güzel bir plaj ismi. Bunun adı Çin vebası' şeklinde konuştu.