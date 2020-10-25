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Dünya ABD Başkan Yardımcısı Pencein özel kalemi ve danışmanı koronavirüse yakalandı
AMERİKA

ABD Başkan Yardımcısı Pence'in özel kalemi ve danışmanı koronavirüse yakalandı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in yakın ekibinden iki ismin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıkları, Pence'in testinin ise negatif çıktığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
ABD Başkan Yardımcısı Pence ve çalışma ekibi.
ABD Başkan Yardımcısı Pence ve çalışma ekibi.

Pence'in basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Mike Pence'in Özel Kalemi Marc Short ile en yakın danışmanı Marty Obst'un Kovid-19'a yakalandıkları belirtildi.

Açıklamada, Pence ile eşi Karen Pence'in testlerinin negatif çıktığı ve ikilinin çevrelerindeki kişilerle temaslarında gerekli tedbirleri aldıkları ifade edildi.

  • Seçimlere sayılı günler kala ortaya çıkan Kovid-19 vakalarına karşın Pence'in seçim kampanya programına planlandığı şekilde devam edeceği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump 2 Ekim günü Kovid-19'a yakalandığını açıklamış, ardından 4 gün boyunca Walter Reed Askeri Hastanesinde tedavi görmüştü.

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