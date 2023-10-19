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Dünya

ABD Başkanı Biden: 20 kamyon yardım Mısır üzerinden Gazze'ye gidecek

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin insani yardımları taşıyan yaklaşık 20 kamyonun Gazze'ye ulaşması için Refah Sınır Kapısı'nı açmayı kabul ettiğini söyledi. Biden, insani yardımlara Hamas'ın el koyması durumunda "bunların sona ereceğini" ifade etti.

00:38 . 19/10/2023 Perşembe
AA
ABD Başkanı Biden - Mısır Cumhurbaşkanı Sisi (Foto: Arşiv)

ABD Başkanı Biden - Mısır Cumhurbaşkanı Sisi (Foto: Arşiv)

ABD merkezli Associated Press'in (AP) haberine göre Biden, Sisi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Sisi'nin başlangıç olarak yaklaşık 20 kamyonun Gazze'ye gitmesi için sınırı açmayı kabul ettiğini belirtti.

"Hamas el koyarsa yardım sona erer"

Biden, insani yardımlara Hamas'ın el koyması durumunda "bunların sona ereceğini" ifade etti. Beyaz Saray yetkilileri de insani yardımların en erken yarın gitmeye başlayacağını kaydetti.

"Birleşmiş Milletlerin insani yardım çağrısına "acil ve güçlü" şekilde yanıt verilmeli"

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ve Sisi, telefon görüşmesinde, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasındaki işbirliği konusunu ele aldı.

İki lider, Birleşmiş Milletlerin insani yardım çağrısına "acil ve güçlü" şekilde yanıt verilmesinin teşvik edilmesinde mutabık kaldı.

Orta Doğu'da istikrarın korunması ve çatışmaların kızışmasının önlenmesi için bölgede kalıcı barışın sağlanması konusunda anlaşan Biden ve Sisi, ABD ile Mısır arasındaki stratejik ortaklığa olan bağlılıklarını bir kez daha yineledi.


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#Joe Biden
#ABD
#Mısır
#Abdulfettah Es-Sisi
#Gazze
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