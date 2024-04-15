|
Dünya

ABD Başkanı Biden: İsrail'i savunmak için eşi benzeri görülmemiş bir askeri çaba gösterdik

ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail'i savunmak için eşi benzeri görülmemiş bir askeri çaba gösterdik" dedi. İran'ı bozguna uğrattıklarını söyleyen Biden, "ABD, İsrail'in güvenliğini korumaya bağlıdır" diye konuştu.

22:04 - 15/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 22:37 - 15/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
ABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden

Terör devleti İsrail'in geçtiğimiz hafta İran'ın Şam'da yer alan konsolosluk binasını vurması sonrası, Tahran yönetiminden misilleme açıklamaları yapılmıştı.

İran, geçtiğimiz hafta cumartesi günü gece saatlerinde İsrail'e yönelik insansız hava araçları (İHA) ve füze saldırısı başlatmıştı.

ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları, İran tarafından fırlatılan İHA'ların bazılarını havada imha etmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'yi ağırlaması öncesi, İsrail-İran gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İsrail'i savunmak için eşi benzeri görülmemiş bir askeri çaba gösterdik"

İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırıya değinen Biden,
"İran, İsrail'e karşı eşi benzeri görülmemiş bir hava saldırısı başlattı. Biz de İsrail'i savunmak için eşi benzeri görülmemiş bir askeri çaba gösterdik. Ortaklarımızla birlikte bu saldırıyı bozguna uğrattık"
dedi.
ABD'nin Irak dahil bölgedeki ortaklarının çıkarlarını korumaya kararlı olduğunu söyleyen Biden,
"ABD, İsrail'in güvenliğini korumaya bağlıdır. Rehineleri evlerine döndürecek ve çatışmanın yayılmasını önleyecek bir ateşkesin sağlanmasından yanayız"
dedi.


#Joe Biden
#ABD
#Irak
#İran
#İsrail
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yarın hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji anlık bilgilerine bakmadan planlarınızı yapmayın: İşte 5 günlük hava durumu tahminleri...