ABD Başkanı Biden: İsrail'i savunmak için eşi benzeri görülmemiş bir askeri çaba gösterdik

Terör devleti İsrail'in geçtiğimiz hafta İran'ın Şam'da yer alan konsolosluk binasını vurması sonrası, Tahran yönetiminden misilleme açıklamaları yapılmıştı.
İran, geçtiğimiz hafta cumartesi günü gece saatlerinde İsrail'e yönelik insansız hava araçları (İHA) ve füze saldırısı başlatmıştı.
ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları, İran tarafından fırlatılan İHA'ların bazılarını havada imha etmişti.
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'yi ağırlaması öncesi, İsrail-İran gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu.