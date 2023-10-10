ABD Başkanı Biden 'savaş' toplantısını yaptı: İsrail'e ikinci uçak gemisi gönderilebilir

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Silahlı gruplar daha sonra İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Hamas'ın başlattığı saldırılarda İsrail'e yardıma hazır olması amacıyla uçak gemi filosunu Doğu Akdeniz'e gönderme talimatı verdiğini açıklamıştı. ABD’nin en yeni ve en gelişmiş uçak gemisi olarak bilinen ve İyon Denizi'nde İtalya ile geçen hafta deniz tatbikatları yürüten USS Gerald R. Ford taarruz grubu, İsrail'e doğru yola çıkmıştı.

İran'a karşı ikinci gemi yola çıktı

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD yönetiminin İsrail’e destek amacıyla Doğu Akdeniz’e ikinci bir uçak gemisi göndermeyi değerlendirdiği iddia edildi. Söz konusu ikinci geminin gönderilme amacının başka ülkelerin İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalara dahil olmasını engellemek olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Biden 'savaş' toplantısını yaptı

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmaların gölgesinde Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Dışişleri Bakanı, Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ise bir toplantı yaptı.

'Savaş hali gibi' olarak yorumlanan görüşmede, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da çevrimiçi olarak yer aldığı belirtildi.

Biden'dan görüşme sonrası açıklama: İsrail'in yanındayız

Görüşme sonrası açıklama yapan Biden, İsrail'e destek verip, "Hamas’ın elinde ABD’li rehineler var. Şu ana kadar 14 ABD vatandaşı öldü" dedi.

"Demir Kubbe'ye destek vereceğiz" diyen Biden, "İsrail’in karşılık verme hakkı var, hatta bu bir görevdir. İsrail’e tüm ihtiyaçları verilecek " diye konuştu.















