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ABD Başkanı Biden Trump'a yüklendi: Eski bir Amerikan Başkanı bir Rus lidere boyun eğiyor

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'de yaptığı "Birliğin Durumu" konuşmasında 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde muhtemel rakibi Donald Trump'ı hedef aldı ve kendi politikalarının ülkenin önünü açtığını savundu.

09:13 - 8/03/2024 Cuma
AA
Biden - Trump
Biden - Trump

Filistin yanlısı yüzlerce göstericinin, Biden'ın normalde kullanacağı caddeyi trafiğe kapatarak Gazze'de acil ateşkes için gösteri yapması nedeniyle Kongre binasına farklı bir güzergahtan gecikmeli olarak gelen Biden, konuşmasına planlanandan 20 dakika geç başladı.


ABD Başkanı Biden, başkanların yıllık olarak Kongre ortak oturumunda yaptığı "Birliğin Durumu" (State of the Union) konuşmasında iç politika, ekonomi, sosyal konular, dış politika ve demokrasiyle ilgili tartışmalar gibi birçok başlığa değindi.


68 dakikalık konuşmasında Biden, başkanlık seçimlerindeki muhtemel rakibi Trump'a, konuşması boyunca sert ifadelerle yüklenirken rakibinin adını tam 13 kez kullandı ve seçmenlerden 2. dönemi için desteklerini istedi.


Ukrayna konusunda Trump ve Putin'e yüklendi


Konuşmasının başında Ukrayna'daki savaşa yer veren Biden, Batı dünyasının yine zor bir dönemeçten geçtiğini ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına karşılık vermeleri gerektiğini ifade etti.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "asla boyun eğmeyeceğini" vurgulayan Biden, Ukrayna'ya askeri olarak sonuna kadar destek vereceklerini ve bunun için de destek paketinin Kongre'den bir an önce çıkması gerektiğini belirtti.


NATO konusunda Trump'a ağır sözlerle yüklenen Biden, "Benden önceki başkan, eski Cumhuriyetçi Başkan, Putin'e ne isterse yapabileceğini söylüyor. Eski bir Amerikan Başkanı bir Rus lidere boyun eğiyor. Bu kabul edilemez ve tehlikeli bir şey." dedi.


İsveç'in NATO üyeliğinin resmiyet kazanmasından büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Biden, NATO ittifakının Rusya ve diğer güç odakları karşısında artık daha da güçlü olduğunu savundu.


Salonda bulunan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, bu esnada ayağa kalktı ve salondan büyük alkış aldı.


ABD ekonomisine geniş yer ayırdı


Konuşmasının büyük bölümünde başkan olduktan sonraki ekonomi politikalarına değinen Biden, Amerikan firmalarının artık ülke içinde daha fazla üretmeye başladıklarını ve bunu öncelemeye devam edeceğini söyledi.


Orta sınıfın ülke ekonomisinin kurucu unsuru olduğunu ifade eden Biden, sendikalar ve diğer işçi birliklerinin çok önemli olduğunu, bu grupları desteklemeyi sürdüreceğini kaydetti.


Kovid-19 salgınının ardından uyguladığı politikalarla istihdamı ciddi şekilde toparladığını ve rekor kırdığını anlatan Biden, Trump'ın ekonomi ve sağlık alanlarında salgınla mücadele yöntemlerini de eleştirdi ve Amerikan başkanlarının bilimsel yöntemden uzaklaşmaması gerektiğini belirtti.


6 Ocak Kongre baskını


Amerikan demokrasisinin de zor bir zamandan geçtiğine işaret eden Biden, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınını da değerlendirdi.


Trump'ın, Kongre baskınını tahrik ettiğini öne süren Biden, ABD'nin halen demokrasiyi savunma konusunda uyanık olması ve tehdidin geçmediğini anlaması gerektiğini dile getirdi.


Biden konuşmasında, kadınların tüp bebek hakkının Cumhuriyetçi eyaletler tarafından alınmasına izin vermeyeceğini ve aynı şekilde kürtaj hakkı konusunda da kadınları savunmaya devam edeceklerini kaydetti.


Konuşması Demokrat Kongre üyelerince sık sık alkışlarla kesilen Biden, Cumhuriyetçi Kongre üyeleri tarafından büyük oranda sessiz bir şekilde izlendi.




#ABD
#Birliğin Durumu konuşması
#Joe Biden
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