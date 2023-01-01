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Dünya

ABD Başkanı Biden’a bir kötü haber daha: Evinden altı gizli belge daha çıktı

ABD Başkanı Joe Biden’ın başı gizli belgelerle dertte. ABD’nin Delaware eyaletinde yer alan Wilmington’daki konutunda yapılan aramalar sonucunda altı gizli belge daha bulundu.

11:51 . 22/01/2023 Pazar
IHA
ABD Başkanı Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden’ın 2009-2017 yılları arasında başkan yardımcılığı yaptığı dönemden kalma gizli belgeler ortaya çıkmaya devam ediyor. ABD Adalet Bakanlığı’na (DoJ) bağlı müfettişler, Biden’ın ABD’nin Delaware eyaletinde bulunan Wilmington’daki konutunda yaklaşık 13 saat süren bir arama gerçekleştirdi.


Biden’ın avukatları tarafından yapılan açıklamada, aramalar kapsamında 6 yeni gizli belge bulunduğu belirtildi.

Belgelerden bazılarının Biden’ın senatör olduğu zamanlara bazılarının ise ABD’nin eski Başkanı Barack Obama’nın başkan yardımcılığını yürüttüğü döneme ait olduğu öğrenildi. Aramalar esnasında Biden’ın ve eşi First Lady Jill Biden’ın evde bulunmadığı aktarıldı.




#ABD
#Joe Biden
#Gizli belge
1 saat önce
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ABD Başkanı Biden’a bir kötü haber daha: Evinden altı gizli belge daha çıktı
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