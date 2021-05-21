Dünya ABD Başkanı Bidendan ateşkes açıklaması İsraile destek vurgusunu yineledi
AMERİKA

ABD Başkanı Biden'dan ateşkes açıklaması: İsrail'e destek vurgusunu yineledi

ABD Başkanı Biden; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mısırlı yetkililerin, kendilerini Gazze’de ateşkes sağlandığına dair bilgilendirdiğini açıkladı. Netanyahu ile görüşmesinde, bölgedeki çatışmaların 11 gün gibi bir sürede nihayete erdirilmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini aktaran Biden, "ABD, İsrail'de 'masum sivillerin canını alan' Hamas ve diğer Gazze merkezli terör gruplarının roket saldırılarına karşı 'İsrail'in meşru müdafaa hakkına' tam destek veriyor." diye konuştu.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Bidendan ateşkes açıklaması: İsraile destek vurgusunu yineledi
Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mısırlı yetkililerin, kendilerini Gazze’de ateşkes sağlandığına dair bilgilendirdiğini açıkladı.

  • Biden, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Az önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüm. Sabah da Mısır Başbakanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmüştüm. Başbakan Netanyahu beni 2 saatten az bir süre içinde başlayacak karşılıklı şartsız ateşkes sağlandığına dair bilgilendirdi. Mısırlılar da bize, Hamas ve Gazze'deki diğer grupların buna razı geldiğini bildirdi." ifadelerini kullandı.

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İsrail'in "meşru müdafaa" hakkına tam destek

Netanyahu ile görüşmesinde, bölgedeki çatışmaların 11 gün gibi bir sürede nihayete erdirilmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini aktaran Biden, "ABD, İsrail'de masum sivillerin canını alan Hamas ve diğer Gazze merkezli terör gruplarının roket saldırılarına karşı İsrail'in meşru müdafaa hakkına tam destek veriyor." diye konuştu.

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Demir Kubbe sistemi yenilenecek

  • Biden, Netanyahu'nun kendisine "Demir Kubbe" hava savunma sistemi konusundaki şükranlarını sunduğunu belirterek, "Netanyahu'ya gelecekte savunma ve güvenliklerinin sağlanması için İsrail'in Demir Kubbe sisteminin yenilenmesine tam desteğimiz olduğunu söyledim." dedi.

Netanyahu ile daha önce 3 kere, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile de 1 kere konuştuğunu vurgulayan Biden, bölgedeki çatışmalarla ilgili yoğun bir diplomatik süreç yürüttüklerini kaydetti. Biden, ateşkesin sağlanmasına katkıda bulunan ekibine teşekkür eden, ayrıca Mısır başta olmak üzere bölgedeki çatışmaların bitmesi için çalışan Orta Doğu ülkelerine de şükranlarını sundu.

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  • Gazze halkına insani ihtiyaçlarının ulaştırılması için bir an önce harekete geçeceklerini belirten Biden, "Bölgedeki çatışmalar, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin trajik şekilde ölümüne yol açtı. İsrailli ve Filistinli tüm ailelere en içten taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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Biden, "Filistinli ve İsraillilerin eşit derecede, güven ve emniyette yaşamayı, özgürlük, refah, demokrasinin tadını çıkarmayı eşit derecede hak ettiğine inanıyorum. Bu süreçte yönetimim sessiz yoğun diplomasisini sürdürecektir. Gerçekten ilerleme için olanağımız olduğuna inanıyorum ve bunun için çalışacağım." dedi.

İsrail ile Hamas, vardıkları ateşkes anlaşmasının bu gece yerel saatle 02.00'de yürürlüğe gireceğini açıklamıştı. Gazze'ye yönelik 10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın 232 Filistinli hayatını kaybetti.

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