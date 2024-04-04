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Dünya

ABD Başkanı Biden'dan Gazze kasabı Netanyahu'ya ateşkes çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ateşkes çağrısında bulunarak, "İsrail'in gecikmeden anlaşmaya varması gerektiğini" söyledi.

21:09 - 4/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 21:49 - 4/04/2024 Perşembe
AA
Joe Biden - Binyamin Netanyahu
Joe Biden - Binyamin Netanyahu

ABD Başkanı Joe Biden, Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını sürdüren Gazze kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ateşkes çağrısında bulundu.

Netanyahu'ya yaptığı çağrıda "Gazze'de acil ateşkesin gerekli olduğunu" ifade eden Biden, "İsrail'in gecikmeden anlaşmaya varması gerektiğini" de söyledi.

Ayrıca Biden'ın Netanyahu'ya, insani yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) yardım görevlilerine ve diğer insani yardım çalışanlarına yönelik İsrail saldırılarının "kabul edilemez" olduğunu söylediği de belirtildi.



#Joe Biden
#ABD
#israil
#Binyamin Netanyahu
#Gazze
#Ateşkes
44 dakika önce
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