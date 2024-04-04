ABD Başkanı Biden'dan Gazze kasabı Netanyahu'ya ateşkes çağrısı

Terör devleti İsrail'in soykırım saldırıları sürerken Dünya Müslüman Alimler Birliği, Müslümanlara "gerçek bir direniş ve kapsamlı cihat" çağrısında bulundu. Birlikten yapılan yazılı açıklamada Irkçı Siyonist varlığın Gazze Şeridi'nde işlediği suçların soykırım teşkil ettiği belirtilerek, "İslam milletimize, bu zulüm ve aleni saldırganlığa karşı durmak için hakiki bir direniş ve kapsamlı bir cihat çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.