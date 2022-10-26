Dünya ABD Başkanı Bidendan LGBTlilere tam destek Trans ameliyatları yasaklanmamalı
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ABD Başkanı Biden’dan LGBT’lilere tam destek: Trans ameliyatları yasaklanmamalı

Göreve geldiği ilk haftadan bugüne pek çok kez LGBT’lileri destekleyen kararlara imza atan ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı bir röportajda cinsiyet değiştirme ameliyatını desteklediğini, devletler tarafından da yasaklanmaması gerektiğini açıkladı. Biden, “Hiçbir devletin veya hiç kimsenin bunu yapmaya hakkı olduğunu düşünmüyorum. Sadece yanlış olduğunu düşünüyorum.” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Başkanı Biden’dan LGBT’lilere tam destek: Trans ameliyatları yasaklanmamalı
Transseksüel Dylan Mulvaney - ABD Başkanı Joe Biden

Cinsiyetsiz çocuk” vakalarının üst düzeye ulaştığı Amerika’da, yozlaşmanın boyutu her geçen gün artıyor. LGBT lobisinin baskıcı taleplerini her şartta yerine getiren ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı bir yayında, devletlerin cinsiyet değiştirme ameliyatına müdahil olup olamayacağına dair soru soran ve 221 gün önce ameliyat olduğunu söyleyen transseksüel Dylan Mulvaney’e cevap verdi.

Biden, “Tanrı seni seviyor, ahlaki ve yasal bir soru olarak hiçbir devletin veya hiç kimsenin bunu yapmaya hakkı olduğunu düşünmüyorum. Sadece yanlış olduğunu düşünüyorum. “ dedi.

Mulvaney, TikTok'ta 8.4 milyon takipçisi ile LGBT propagandası yaparak kendisini takip eden gençleri ve çocukları cinsiyet değiştirmeleri için teşvik ediyor.

Transseksüel Dylan Mulvaney - ABD Başkanı Joe Biden
Transseksüel Dylan Mulvaney - ABD Başkanı Joe Biden

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Joe Biden’ın “Tüm dünyada LGBT haklarının koruyucusu olacağız” sözleri her geçen gün anlam kazanıyor. Biden, 2020 yılında katıldığı Başkanlık seçimlerini kazandığı takdirde LGBT’lileri destekleyeceğine dair vaatlerde bulunmuştu.

Biden görevdeki ilk haftasında vaatlerinden birini yerine getirdi ve eski Başkan Trump’ın ABD ordusunda görev yapan trans bireylere yönelik yasağını kaldıran başkanlık kararnamesine imza attı.

Joe Biden trans bireylerin orduda görev yapabilmelerinin önünü açtı.

LGBT’lileri her alanda destekleyen Biden, görevinin ilk 100 gününde ise LGBT’liler için düzenlenen ve Eşitlik Yasası olarak bilinen çalışmayı yürürlüğe getirdi.

"Ekonomik yaptırımları değerlendirin"

Amerikalı lider imzaladığı muhtırayla, ABD'nin dış misyonlarından bulundukları ülkedeki LGBT’yi desteklemeyen politikalarla daha sıkı mücadele etmelerini istedi. Biden ayrıca, diğer ülkelerdeki LGBT’lilere ayrımcılık hususunun yıllık raporlarda yer alması ve ekonomik yaptırımları değerlendirmeleri için Dışişleri Bakanlığına direktif verdi.

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