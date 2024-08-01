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Dünya

ABD Başkanı Biden'dan Türkiye'ye 'rehine takası' teşekkürü

ABD Başkanı Joe Biden ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, MİT’in yönettiği tarihin en büyük takas operasyonuyla ilgili olarak Türkiye’ye teşekkür etti.

18:58 - 1/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 19:15 - 1/08/2024 Perşembe
AA
ABD Başkanı Biden, rehine takası nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.
ABD Başkanı Biden, rehine takası nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza attı.

ABD Başkanı Biden'dan Türkiye'ye 'esir takası' teşekkürü

MİT’in yönettiği takas operasyonuyla ilgili olarak ABD Başkanı Biden ve Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye’ye teşekkür etti.

Biden, ABD-Rusya arasında dakikalar önce Ankara’da gerçekleştirilen tarihin en büyük mahkum takasından ötürü müttefiki Türkiye’ye 'anlaşmayı mümkün kıldığı için' minnettar olduğunu söylerken Blinken ise,
"Bu anlaşmayı mümkün kılan tüm müttefiklerimize ve ortaklarımıza minnettarız."
ifadelerini kullandı.

Son yılların en kapsamlı rehine takası

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ankara'da gerçekleşen takas operasyonu kapsamında, ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer uçak olmak üzere 7 uçak ile 26 kişi Türkiye'ye nakledildi.

Operasyon kapsamında, 2'si çocuk 10 rehinenin Rusya'ya, 13 rehinenin Almanya'ya, 3 rehinenin de ABD'ye nakli sağlandı.

MİT'in başarısı tarihe geçti

Bu operasyon, son yıllarda ABD, Rusya ve Almanya arasında gerçekleşen en geniş kapsamlı rehine değişimi olarak tarihe geçti, operasyonun diyalog kanallarının kurulması MİT tarafından sağlandı.


MİT'ten tarihi takas operasyonu: ABD ve Rusya rehinelerini Ankara'da takas etti

MİT, Ankara'da 7 ayrı ülkenin cezaevlerindeki 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza attı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza attı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ankara'da gerçekleşen takas operasyonu kapsamında, ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer uçak olmak üzere 7 uçak ile 26 kişi Türkiye'ye nakledildi. Operasyon kapsamında, 2'si çocuk 10 rehinenin Rusya'ya, 13 rehinenin Almanya'ya, 3 rehinenin de ABD'ye nakli sağlandı.


#Esir Takası
#Türkiye
#ABD
#Joe Biden
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