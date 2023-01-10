Dünya ABD Başkanı Bidenın başını ağrıtacak gizli belgeler Eski kişisel ofisinde bulundu
AMERİKA

ABD Başkanı Biden'ın başını ağrıtacak gizli belgeler: Eski kişisel ofisinde bulundu

ABD Başkanı Joe Biden'ın eski kişisel ofisinde başkan yardımcılığı yaptığı dönemden kalma, devlete ait "gizli belgeler" bulundu. Beyaz Saray yetkilileri, Adalet Bakanlığının söz konusu belgeleri incelemeye aldığını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Bidenın başını ağrıtacak gizli belgeler: Eski kişisel ofisinde bulundu
ABD Başkanı Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden'ın danışmanlarından Richard Sauber, Biden'ın, kurucusu olduğu Penn Biden Merkezi'ndeki kişisel ofisinde, 2009-2017 yılları arasındaki başkan yardımcılığı görevi sırasından kalan bazı "gizli bilgiler içeren az sayıda belgenin" bulunduğunu kaydetti.

Belgelerin 2 Kasım 2022'de, "kilitli bir dolapta" bulunduğunu söyleyen Sauber, belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının, Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğini ifade etti.

Beyaz Saray yetkilileri, Adalet Bakanlığının söz konusu belgeleri incelemeye aldığını duyurdu.

Biden, konutundan gizli belge çıkan Trump'ı sorumsuzlukla suçlamıştı

Diğer yandan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evinden çıkan gizli belgeleri eleştiren Biden'ın ofisinden benzer şekilde gizli belgelerin çıkmasına Cumhuriyetçi Parti üyeleri tepki gösterdi.

CNN televizyonuna konuşan Cumhuriyetçi siyasetçi James Comer, Biden'ın kişisel ofisinden gizli belgelerin çıkmasının ironik olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Başkan Biden, (eski) Başkan Trump'ın yanlışlıkla gizli belgeleri kendi konutuna veya herhangi bir yere götürmesini çok eleştirdi ve şimdi öyle görünüyor ki kendisi de aynısını yapmış olabilir."

Biden, FBI ajanlarının 8 Ağustos'ta Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde yaptıkları aramada gizli belgelerin bulunması üzerine, "Biri nasıl bu kadar sorumsuz olabilir?" yorumunu yapmıştı.

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