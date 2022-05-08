Dünya ABD Başkanı Bidenın eşinden Ukraynaya sürpriz ziyaret Yanınızdayız demeye geldim
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ABD Başkanı Biden'ın eşinden Ukrayna'ya 'sürpriz' ziyaret: 'Yanınızdayız' demeye geldim

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, Romanya ve Slovakya temaslarının ardından 'sürpriz' bir şekilde Rus işgali altındaki Ukrayna'yı ziyaret etti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile görüşen Biden, "ABD halkının Ukrayna halkının yanında olduğunu göstermeye geldim." dedi.

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Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Bidenın eşinden Ukraynaya sürpriz ziyaret: Yanınızdayız demeye geldim
Jill Biden - Olena Zelenska

Anneler Günü'nü Ukraynalı mülteci annelerle geçirmek için Romanya ve Slovakya'yı ziyaret eden Jill Biden, "sürpriz bir şekilde" Ukrayna'ya geçti.

"ABD HALKI UKRAYNA'NIN YANINDA"

Slovakya'nın Kösice kentinden araçla Ukrayna'nın Uzhhorod kasabasına geçen Jill Biden, burada Olena Zelenska ile bir okulda bir araya geldi.

Anneler Günü münasebetiyle Zelenska'ya bir buket çiçek veren Biden, "Buraya Anneler Günü'nde gelmek istedim. Ukrayna halkına bu savaşın durması gerektiğini, zalimce olduğunu ve ABD halkının Ukrayna halkının yanında olduğunu göstermeye geldim." ifadesini kullandı.

Zelenska da Jill Biden'ın tehlikeli bir zamanda Ukrayna'ya yaptığı ziyarete işaret ederek, "Sizin desteğinizi ve liderliğinizi her zaman hissediyoruz." ifadesini kullandı.

Jill Biden, görüşmenin ardından programına devam etmek için Kösice'ye geri döndü.

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