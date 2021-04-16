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Dünya ABD Başkanı Bidenın Putin yerine Klutin gafı tepki çekti
AMERİKA

ABD Başkanı Biden'ın Putin yerine 'Klutin' gafı tepki çekti

ABD Başkanı Joe Biden,Beyaz Saray'ın YouTube hesabında gündemi değerlendirdiği sırada Başkan Putin yerine "Başkan Klutin” dedi. Sosyal medyanın diline düşen Biden'ın gafı tepkilere neden oldu.

Haber Merkezi DHA
ABD Başkanı Bidenın Putin yerine Klutin gafı tepki çekti
Joe Biden

ABD'nin en yaşlı başkanı unvanını taşıyan ve seçim kampanyası sırasında bilişsel durumuna dair çeşitli ithamlara maruz kalan Başkan Joe Biden, gaflarına bir yenisini daha ekledi.

YANLIŞ TELAFFUZ ETTİ

Bu sefer yanlış telaffuz başına dert oldu. Beyaz Saray'ın YouTube hesabında gündemi değerlendiren Biden, konuşması sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için “Başkan Klutin” dedi. Biden, yanlış telaffuz ettiğini anlayınca konuşmasını tekrarladı. Sosyal medyanın diline düşen Biden'ı bir çok kullanıcı," Sayın Başkan Klutin kim?, Azılı rakibinin adını söyleyemiyor. Merdiven faciası sonrası Klutin faciası" diyerek eleştirdi.
KENDİSİNİ GAF MAKİNESİ GÖRÜYOR
Biden, görevinin 65. gününde ilk resmi basın toplantısında gazetecilere verdiği demeçte, "'Haydutlar' konusuna geldiğimizde, ben inanıyorum bizim haydutluk teriminin ilk çıktığı, benim 120 yıl önce ABD Senatosu'na girdiğimdeki pozisyonumuza geri dönmeyiz" demişti. Kendisini daha önce de 'gaf makinesi' olarak tanımlayan Biden, 120 yıl önce ABD Senatosu'nda göreve geldiğini iki kez tekrar etmişti.
HARRİS'E BAŞKAN DEMİŞTİ
Öte yandan, Biden, devir teslim töreni olan 20 Ocak öncesi, düzenlediği basın konferansında, sağ kolu Kamala Harris'ten bahsederken "seçilmiş başkan yardımcısı" yerine yanlışlıkla "seçilmiş başkan" ifadesini kullanmıştı.

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