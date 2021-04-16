ABD Başkanı Biden'ın Putin yerine 'Klutin' gafı tepki çekti

ABD'nin en yaşlı başkanı unvanını taşıyan ve seçim kampanyası sırasında bilişsel durumuna dair çeşitli ithamlara maruz kalan Başkan Joe Biden, gaflarına bir yenisini daha ekledi.

YANLIŞ TELAFFUZ ETTİ

Bu sefer yanlış telaffuz başına dert oldu. Beyaz Saray'ın YouTube hesabında gündemi değerlendiren Biden, konuşması sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için “Başkan Klutin” dedi. Biden, yanlış telaffuz ettiğini anlayınca konuşmasını tekrarladı. Sosyal medyanın diline düşen Biden'ı bir çok kullanıcı," Sayın Başkan Klutin kim?, Azılı rakibinin adını söyleyemiyor. Merdiven faciası sonrası Klutin faciası" diyerek eleştirdi.

KENDİSİNİ GAF MAKİNESİ GÖRÜYOR

Biden, görevinin 65. gününde ilk resmi basın toplantısında gazetecilere verdiği demeçte, "'Haydutlar' konusuna geldiğimizde, ben inanıyorum bizim haydutluk teriminin ilk çıktığı, benim 120 yıl önce ABD Senatosu'na girdiğimdeki pozisyonumuza geri dönmeyiz" demişti. Kendisini daha önce de 'gaf makinesi' olarak tanımlayan Biden, 120 yıl önce ABD Senatosu'nda göreve geldiğini iki kez tekrar etmişti.

HARRİS'E BAŞKAN DEMİŞTİ

Öte yandan, Biden, devir teslim töreni olan 20 Ocak öncesi, düzenlediği basın konferansında, sağ kolu Kamala Harris'ten bahsederken "seçilmiş başkan yardımcısı" yerine yanlışlıkla "seçilmiş başkan" ifadesini kullanmıştı.

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OYNAT 00:35 Uçağın merdiven basamaklarını bu kez temkinli çıkan Biden yine düşme tehlikesi yaşadı ABD Başkanı Joe Biden, daha önce Air Force One uçağına binerken 3 kez düşmüştü.



Pittsburgh'a yolculuğu için uçağın merdivenlerini çıkan Biden, ne kadar temkinli olsa da düşme tehlikesi yaşadı.

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