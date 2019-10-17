ABD Başkanı Donald Trump: Türkiye’den iyi haberler var, teşekkürler Erdoğan

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence'in görüşmesinin ardından sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaşımda bulundu. Trump, “Türkiye’den iyi haberler var. Teşekkürler Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sayenizde milyonlarca hayat kurtulmuş olacak” ifadelerini kullandı.

Reuters

Ayrıca Trump, Teksas eyaletini ziyaretinde gazetecilere ABD ve Türkiye arasında Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin varılan anlaşma hakkında açıklama yaptı.

Türkiye'ye yönelik yaptırımlara ilişkin de yorumda bulunan Trump, "Yaptırımlar ve gümrük vergileri sert olacaktı ama bunu yapmak zorunda değiliz." değerlendirmesinde bulundu.

"Ben alışılmadık bir insanım"

Trump, Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmayı diğerlerinin uzun süredir yapmaya çalıştığını vurgulayarak, "Ben alışılmadık bir insanım. Birçok insandan bunun için tebrik aldım. Bu Cumhuriyetçiler ya da Demokratlar ile ilgili değil, bizim milletimizle ilgili." ifadesini kullandı.

Trump, Teksas'ta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Türkiye güvenli bölgeyi hep istiyordu"

Suriye'nin kuzeyinde 5 günlük bir "ateşkes" sağlandığını anımsatan Trump, "Bu 5 gün içinde Kürtler ve diğerleri güvenli bölgenin dışına çıkabilirler. Bu güvenli bölgeyi Türkiye hep istiyordu." diye konuştu.

"Askerlerimizi evlerine geri getirebileceğiz"

Trump, ABD'nin tutukladığı DEAŞ'lıların da farklı grupların kontrolü altında olduğunu ancak ABD'nin de orayı izlemeye devam edeceğini belirterek, "Neyi hayal ettiysek elde ettik. Biz askerlerimizi evlerine geri getirebileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye konusunda gelinen noktadan oldukça mutlu olduğunu belirten Trump, "Kürtlere de teşekkür etmek istiyorum. Bu sonuçtan onlar da memnun. Washington'daki herkese de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, "Erdoğan büyük bir lider" dedi.

"Erdoğan büyük bir lider"

Trump, "Yaptırımlara gerek olmayacak, çünkü Türkiye yapacağını, yaptı. Kongre'nin yaptırımlarına da gerek duymadım çünkü gerekirse Kongre'den daha ağır yaptırımlar uygulama hakkım var. Buna hazırdım. Sadece dostum Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Aramızda bir sorun olmamasından memnunum, çünkü o büyük bir lider." diye konuştu.

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Türkiye'nin doğru olanı yaptığını belirten Trump, "Türkiye'nin büyük bir askeri gücü var. Türkiye bizim dostumuz, komşumuz ve NATO üyesi." görüşünü paylaştı.

Suriye'nin kuzeyine birçok grubun geldiğini belirten Trump, "Bu Türkiye'yi Kürtlerin karşısında durdurmayacaktı. Birçok grup oraya gelecekti ve biz muhtemelen dahil olmayacaktık. Ben hiçbir savaşa müdahil olmak istemiyorum." dedi.

Varılan anlaşma ile "milyonlarca" hayatı kurtardıklarını kaydeden Trump, "Hatırlayın, Barack Obama kısa sürede yarım milyon insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Aynı bölgede biz çok az can kaybı yaşadık." ifadesini kullandı.

Trump, şu anda herkesin, 3 gün önce üzerinde mutabık olamayacağı bir noktada mutabık kaldığını kaydederek, "Kürtler de Türkler de şu anda yapılması gereken şeyi yapmaya daha meyilli durumdalar. İkisi de 3 gün önce bunu yapmazlardı. Bu, herkesin mutlu olduğu bir sonuç. Ben de mutluyum çünkü Amerikan askerleri savaşmadan ülkelerine geri dönecekler." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan çok zeki biri"

Trump, varılan anlaşmanın geleneksel yöntemlerle değil ancak sıra dışı yöntemlerle mümkün olabildiğini savunarak, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan çok zeki biri. Kendisi bu anlaşmanın uygulanmasını istiyor. Kendi halkının güvenliğini istiyor. Bu bölgeden (Suriye'nin kuzeyi) Türkiye'ye yönelik birçok kötü şey yapıldı, Türkiye'de birçok insan öldürüldü. Bu hiç adil değil, kimse bundan bahsetmiyor. O yüzden bu (anlaşma) Kürtler için de Türkiye için de herkes için de iyi bir şey."

ABD Başkanı, bu tür bir anlaşmaya varılmasının daha uzun zaman alabileceğini düşündüğünü, ancak bu kadar kısa sürede bu anlaşmaya varılmasının çok önemli ve değerli bir şey olduğunu vurguladı.

Bir soru üzerine Trump, gelecek ay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington'a geleceğini ifade ederek, "O bir lider, birçok kişi bu kararı veremezdi ama o bir lider ve bu kararı verdi. O çok zeki biri ve bu karar Türk halkı için iyi bir karar." dedi.

"Şu anda Türkler mutlu, Kürtler mutlu, ABD mutlu ve biliyor musunuz uygarlık da mutlu"

Trump, "DEAŞ savaşçılarının çoğu bu savaş bölgesinin (güvenli bölge sınırlarının) dışında. Bunlar bizim de desteğimizle oradaki Kürtlerin (YPG/PKK) kontrolünde olmaya devam edecek." şeklinde konuştu.

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Donald Trump sözlerini, "Şu anda Türkler mutlu, Kürtler mutlu, ABD mutlu ve biliyor musunuz uygarlık da mutlu." şeklinde tamamladı.

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