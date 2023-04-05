ABD Başkanı Joe Biden 11-14 Nisan'da Kuzey İrlanda ve İrlanda'yı ziyaret edecek

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın ilk olarak, Hayırlı Cuma Anlaşması'nın (Belfast) 25 yıl önce imzalanmasından bugüne kaydedilen ilerlemeyi kutlamak ve ABD'nin Kuzey İrlanda'nın ekonomik potansiyelini desteklemeye hazır olduğunu vurgulamak için 11-12 Nisan'da Belfast'ı ziyaret edeceği bildirildi.