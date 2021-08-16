Dünya ABD Başkanı Joe Biden Afganistandan ayrılma kararımın arkasındayım
AMERİKA

ABD Başkanı Joe Biden: Afganistan'dan ayrılma kararımın arkasındayım

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki son gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenledi. Afganistan'da hiçbir zaman "ulus inşası" için bulunmadıklarını belirten Biden, ülkeden ayrılma kararının net bir şekilde arkasında olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Joe Biden: Afganistandan ayrılma kararımın arkasındayım
Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden, düzenlediği basın toplantısında ABD'nin Afganistan yol haritasını açıkladı.

Biden, şu ifadeleri kullandı:

"Başkan yardımcısıyken de çok net şekilde ifade ettim, bugün terörist tehdidi yeniden Afganistan'ın ötesine sıçradı. Birçok ülkede terörle mücadele operasyonu yürütüyoruz. Terörle mücadele kapasiteleri geliştirdik. Net bir şekilde tehditleri tepeden takip edebilecek durumdayız.

  • Ya bu anlaşmaya sadık kalacaktım ya da yeniden Taliban ile savaş riskini göze alacaktım. Burada bir ateşkes olmayacaktı. Binlerce Amerikalı tekrardan savaşa girecekti. Savaş 30.yılına girecekti. Net bir şekilde kararımın arkasındayım.

Hala oradayız. Acil durum planları hazırladık. ABD halkına söz verdim, ancak söylemem gerekir ki bu olay beklediğimizden hızlı gelişti.

İngiltere'den 'Taliban'dan hesap soracağız' açıklaması
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İngiltere'den 'Taliban'dan hesap soracağız' açıklaması

Bizim Afganistan'daki amacımız hiçbir zaman bir ulus devleti oluşturmak olmadı. ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin hiçbir zaman 'harika bir dönemi' yoktu. Afganistan'ın siyasi liderleri ülkeden kaçtılar.

'Afganistan Taliban'a yönelik direniş sergileyemedi'

Afganistan Taliban'a yönelik direniş sergileyemedi. ABD'nin 20 yıl daha orada olması herhangi bir fark yaratmayacaktı. Afgan ordusunun yapmadığını ABD'nin gerçekleştirmesi gerektiğini düşünmüyorum. Afganistan'a 1 trilyon dolardan fazla yardımlar sağladık, maaşlarını bile biz ödedik. 300 bin kişilik ordu kurduk. Her şansı tanıdık onlara. Onlara şunu veremedik: Gelecekleri için savaşma iradesi.

Afgan askerler helikopterle Özbekistan'da pamuk tarlasına indi
OYNAT 00:37
Afgan askerler helikopterle Özbekistan'da pamuk tarlasına indi
Afganistan'da Taliban'dan kaçan 20'den fazla Afgan askeri helikopterle Özbekistan'daki pamuk tarlasına iniş yaptı. Gece saatlerinde çekilen görüntüde, Özbek yetkilinin tarlaya iniş yapan 2 helikopterdeki Afgan askerlerine, kim olduklarını ve aralarında yaralıların olup olmadığını sorduğu, Afgan askerlerin de kendilerinin pilot olduklarını söylediği görülüyor.

  • ABD'nin Afganistan'da kalmasını isteyenlere sesleniyorum: Kaç ABD askeri daha Afganistan'ın iç savaşında hayatını yitirecekti Afgan ordusu bile mücadele etmezken? 1 yıl daha ya da 5 yıl daha sonra ABD ordusunun orada kalması fark yaratmayacaktı.

Şimdi stratejik rakiplerimiz Rusya ve Çin. Orada sonsuza kadar kalmamız onların da işine gelir.

'Geçmişteki hatalarımızı tekrar etmeyeceğim'

Afgan halkının, kadınların çocukların hakları için sesimizi yükselteceğiz. Geçmişteki hatalarımızı tekrar etmeyeceğim. Bir ülkeyi yeniden yapmak, askeri birliklerle yeniden inşa etmek; bunlar bizim artık tekrar etme lüksümüz olmayan hatalar.

Şu anki misyonumuz 6 bin askerin bölgeye gönderilmesi. Hava trafik kontrolünü biz devraldık. Diplomatik varlığımız şu anda havalimanında sürüyor. Önümüzdeki günlerde binlerce Amerikan vatandaşını çıkarmayı düşünüyoruz. Müttefiklerimizin sivil tahliyesi için uğraşacağız. Amerika'nın en uzun savaşını bitireceğiz"

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