Dünya ABD Başkanı Joe Biden Yüksek benzin fiyatı tüm dünyada sorun
AMERİKA

ABD Başkanı Joe Biden: Yüksek benzin fiyatı tüm dünyada sorun

Dünya genelinde yaşanan akaryakıt krizine ilişkin bir açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, "Bu sadece ABD'de değil, tüm dünyada bir sorun. Benzin fiyatı son zamanlarda Avrupa ve Asya'da rekor seviyelere ulaştı" dedi. Biden, bu durumun nedeninin petrol üreten ülkelerle büyük şirketlerin talebi karşılamak için petrol arzını yeterince artırmamaları olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
ABD Başkanı Joe Biden: Yüksek benzin fiyatı tüm dünyada sorun
ABD Başkanı Joe Biden

Yüksek benzin fiyatlarının göründüğü ülkelerden biri de Amerika Birleşik Devletleri. Bu duruma yönelik tepkilere cevap veren ABD Başkanı Joe Biden, sorunun küresel çapta olduğunu söyledi.

"TÜM DÜNYADA SORUN"

Beyaz Saray'da düzenlediği toplantıda konuşan Biden, yüksek benzin fiyatlarına ilişkin "Bu sadece ABD'de değil, tüm dünyada bir sorun. Benzin fiyatı son zamanlarda Avrupa ve Asya'da rekor seviyelere ulaştı" dedi.

NEDEN KAYNAKLANIYOR?

Benzin fiyatlarının geçmişte de arttığını ve bu durumu yakın zamanda atlatmayı umduklarını ifade eden Biden, Amerikalıların yüksek benzin fiyatlarıyla karşı karşıya kalmalarının en büyük nedeninin petrol üreten ülkeler ile büyük şirketlerin talebi karşılamak için petrol arzını yeterince artırmamaları olduğunu belirtti.

ACİL DURUM REZERVİ

ABD Başkanı, "Daha az arz, küresel olarak petrol için daha yüksek fiyatlar anlamına geliyor" değerlendirmesinde bulundu. ABD, yüksek petrol fiyatlarına karşı stratejik petrol rezervinden 50 milyon varil ham petrolü kullanıma sunacağını duyurdu.

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