ABD Başkanı Joe Biden'a anket şoku: Yüzde 70'i yeniden aday olmasını istemedi

CNCBC televizyonu ile All-America Economic Research şirketi, ABD genelinde 2024 seçimlerine ilişkin anket yaptı.

Ankete göre, ABD halkının yüzde 70'i Biden'ın 2024'te yeniden aday olmasını istemedi.

Demokrat Parti seçmeninin yüzde 57'si Demokrat lider Biden'ın ikinci dönem aday olmaması gerektiğini ifade ederken, bu oran Cumhuriyetçiler arasında yüzde 86, kendini bağımsız olarak nitelendiren seçmenler arasında ise yüzde 66 oldu.

Biden'ın başkan olarak görevini iyi yaptığını düşünenlerin oranı ekim ayında yüzde 46 iken kasım ayında yüzde 41'e düştü, Biden'ın politikalarını onaylamadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 50'den yüzde 54'e çıktı.

Biden'ın ekonomi politikalarını onayladığını ifade edenlerin oranının yüzde 38'de kaldığı ankette, katılımcıların sadece yüzde 14'ü ekonominin çok iyi olduğunu ifade etti.

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Katılımcıların büyük çoğunluğunun yaşını ve sağlık durumunu gerekçe göstererek Biden'ın aday olmasını istemediği görülen ankette, katılımcıların yüzde 61'inin geçen ay 2024 için adaylığını ilan eden eski Başkan Donald Trump'ın da bir dönem daha başkanlık yapmasını istemediği ortaya çıktı.

Ankette, Cumhuriyetçilerin yüzde 37'si, bağımsızların yüzde 61'i, Demokratların da yüzde 88'i dahil katılımcıların yüzde 61'i Trump'ın ikinci dönem için aday olmasını istemediğini belirtti.

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