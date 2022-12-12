Dünya ABD Başkanı Joe Bidena anket şoku Yüzde 70i yeniden aday olmasını istemedi
AMERİKA

ABD Başkanı Joe Biden'a anket şoku: Yüzde 70'i yeniden aday olmasını istemedi

ABD genelinde yapılan ankete katılanların yüzde 70'i ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024 başkanlık seçimlerinde ikinci kez aday olmasını istemediğini belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Joe Bidena anket şoku: Yüzde 70i yeniden aday olmasını istemedi
ABD Başkanı Joe Biden

CNCBC televizyonu ile All-America Economic Research şirketi, ABD genelinde 2024 seçimlerine ilişkin anket yaptı.

Ankete göre, ABD halkının yüzde 70'i Biden'ın 2024'te yeniden aday olmasını istemedi.

Demokrat Parti seçmeninin yüzde 57'si Demokrat lider Biden'ın ikinci dönem aday olmaması gerektiğini ifade ederken, bu oran Cumhuriyetçiler arasında yüzde 86, kendini bağımsız olarak nitelendiren seçmenler arasında ise yüzde 66 oldu.

Biden'ın başkan olarak görevini iyi yaptığını düşünenlerin oranı ekim ayında yüzde 46 iken kasım ayında yüzde 41'e düştü, Biden'ın politikalarını onaylamadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 50'den yüzde 54'e çıktı.

Biden'ın ekonomi politikalarını onayladığını ifade edenlerin oranının yüzde 38'de kaldığı ankette, katılımcıların sadece yüzde 14'ü ekonominin çok iyi olduğunu ifade etti.

Katılımcıların büyük çoğunluğunun yaşını ve sağlık durumunu gerekçe göstererek Biden'ın aday olmasını istemediği görülen ankette, katılımcıların yüzde 61'inin geçen ay 2024 için adaylığını ilan eden eski Başkan Donald Trump'ın da bir dönem daha başkanlık yapmasını istemediği ortaya çıktı.

Ankette, Cumhuriyetçilerin yüzde 37'si, bağımsızların yüzde 61'i, Demokratların da yüzde 88'i dahil katılımcıların yüzde 61'i Trump'ın ikinci dönem için aday olmasını istemediğini belirtti.

Washington-Moskova arasında yeni takas pazarlığı
DÜNYA
Washington-Moskova arasında yeni takas pazarlığı

Avrupa Yunanistan'ı 15 yıl sonra gördü: 'Türk' ifadesini kaldıramazsınız
DÜNYA
Avrupa Yunanistan'ı 15 yıl sonra gördü: 'Türk' ifadesini kaldıramazsınız
Ters şeride giripkazaya neden oldu

Ters şeride girip
kazaya neden oldu

İETT otobüsüyle minibüs çarpıştı: 14 yaralı var.
İki ilçedeokullar tatil edildi

İki ilçede
okullar tatil edildi

Etkisini artıran yağmur gece sele döndü.
Evleri su bastıaraçlar üst üste çıktı

Evleri su bastı
araçlar üst üste çıktı

Antalya'da sel felaketi: 50 yıldır böylesi görülmedi.

Su basan evdekilerin imdadına polis yetişti.

Misafirliğe giderken kurşunların hedefi oldu.

​Petrol navlun ve emtia fiyatları düştü.

Yüzde 70'i yeniden aday olmasını istemedi.

​Erdoğan'dan Putin'e harekât mesajı.

​60 yıllık hayal gerçeğe dönüştü.

​'Türk' ifadesini kaldıramazsınız.

​Şimdi sıra Fransa'da.

​Çocukları karanlık odaya kapatmışlar.

​Gündem EYT ile asgari ücret.

​2,2 milyon kişi bekliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.