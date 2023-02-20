ABD başkanı Joe Biden'dan Kiev'e sürpriz ziyaret

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ABD Başkanı Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy
Biden, Polonya ziyareti öncesinde sürpriz bir şekilde Ukrayna'nın başkenti Kiev’e geldi.
Ukrayna medyasına göre, Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Aziz Michael Kilisesi'nde bir araya geldi. Biden ve Zelenskiy, kiliseden birlikte çıkarken şehirde aynı anda sirenler çaldı.
Yerel medyaya göre, Biden, Zelenskiy ile Mihayilov Meydanı'nda savaşta ölenlerin anısına saygı duruşunda bulundu.
Her iki lider, Ukrayna Devlet Başkanlığına ait Mariyinskiy Sarayı'nda bir araya gelirken Biden'ı, Zelenskiy ve eşi Olena Zelenska birlikte karşıladı.