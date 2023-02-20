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Dünya

ABD başkanı Joe Biden'dan Kiev'e sürpriz ziyaret

ABD Başkanı Biden, Rusya-Ukrayna savaşının yıldönümünün hemen öncesinde Kiev’i ziyaret ederek Ukrayna lideri Zelenskiy'le bir araya geldi. Biden, Ukrayna'nın salı günü 500 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketi alacağını açıkladı.

13:03 . 20/02/2023 Pazartesi
AA
ABD Başkanı Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy

ABD Başkanı Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy

Biden, Polonya ziyareti öncesinde sürpriz bir şekilde Ukrayna'nın başkenti Kiev’e geldi.


Ukrayna medyasına göre, Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Aziz Michael Kilisesi'nde bir araya geldi. Biden ve Zelenskiy, kiliseden birlikte çıkarken şehirde aynı anda sirenler çaldı.


Zelenskiy, sosyal medya hesabından Biden'ın ziyaretine ilişkin yaptığı fotoğraflı paylaşımda,
"Biden, Kiev'e hoş geldiniz. Sizin ziyaretiniz bütün Ukraynalılar için çok önemli destek göstergesidir"
ifadelerini kullandı.

Yerel medyaya göre, Biden, Zelenskiy ile Mihayilov Meydanı'nda savaşta ölenlerin anısına saygı duruşunda bulundu.


Her iki lider, Ukrayna Devlet Başkanlığına ait Mariyinskiy Sarayı'nda bir araya gelirken Biden'ı, Zelenskiy ve eşi Olena Zelenska birlikte karşıladı.

ABD Başkanı Biden, Kiev'de yaptığı konuşmada Ukrayna'ya mesaj vererek,
"Ne kadar sürerse sürsün, (Rusya'ya karşı özgürlük) uğruna savaşmaya değer"
dedi. Biden, Ukrayna'nın salı günü 500 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketi alacağını açıkladı.


  • Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla geçen yıl 24 Şubat'ta başlamıştı.
  • Biden'ın, 20-22 Şubat'ta Polonya’ya ziyaret gerçekleştireceği açıklanmıştı.


#ABD
#ukrayna
#Biden
#Kiev
#zelenskiy
2 saat önce
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ABD başkanı Joe Biden'dan Kiev'e sürpriz ziyaret
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