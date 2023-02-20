ABD başkanı Joe Biden'dan Kiev'e sürpriz ziyaret

Türkiye tarihte eşine az rastlanır bir deprem felaketiyle mücadelenin daha ilk günlerinde büyük bir mücadele örneği veriyor. Halkımızın seferber olması ve devlet kurumlarının tam mobilizasyonu arama ve kurtarma operasyonlarının hızını yavaşlatan kış koşullarına rağmen çok daha fazla iyi haber gelmesi için ümit veriyor. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ülkemize tekrar geçmiş olsun.***Amerikan başkanlarının Kongre’nin Senato ve Temsilciler Meclisi kanadı