Dünya ABD Temsilciler Meclisinde Trumpın azil maddesi kabul edildi
AMERİKA

ABD Başkanı Trump azledilecek mi? Temsilciler Meclisinde o madde kabul edildi

ABD Temsilciler Meclisinde Trump'ın azil maddesi kabul edildi

ABD Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada Başkan Donald Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi kabul edildi. Görevden alınması istenen tasarıda Trump, Kongre baskını öncesindeki açıklamaları dolayısıyla o gün yaşanan şiddetten sorumlu tutuldu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD Kongresindeki Demokratlar, 6 Ocak'taki Kongre baskınından sorumlu tuttukları Başkan Donald Trump'a karşı önemli bir adım attı.

Görev süresinin sona ermesine bir hafta kala Temsilciler Meclisi gündemine gelen tasarıda yer alan azil maddesinde Trump, "isyana teşvik" ile suçlandı.

Görevden alınması istenen tasarıda Trump, Kongre baskını öncesindeki açıklamaları dolayısıyla o gün yaşanan şiddetten sorumlu tutuldu.

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ABD'de Kongre binası baskını sırasında çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artarken, Trump yanlısı bir göstericinin vurulma anı kameraya böyle yansıdı.


  • Uzun bir tartışma bölümünün ardından Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi 197 hayır oyuna karşılık 232 evet oyu ile kabul edildi.

Söz konusu azil maddesine 10 Cumhuriyetçi vekilin de evet oyu vermesi dikkati çekti.

Böylece ABD'nin 45. Başkanı Trump, ülke tarihinde "görevden alınması istemiyle iki kez suçlanan ilk başkan" olarak kayıtlara geçti.

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Asıl yargılama Senatoda

Azil sürecinin asıl yargılama ayağını oluşturan ve Trump'ın suçlu olup olmadığına karar verecek olan Senatonun, söz konusu oylamayı ne zaman yapacağı ise henüz net olarak belli değil.

Senatodaki Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, son açıklamasında, Trump'ın yargılamasının yapılacağı oturumun 20 Ocak'tan önce yapılmayacağını bildirdi. Böylece Trump'ın Senato yargılamasının Joe Biden dönemine kalması kesinleşmiş oldu.

Senatonun Trump'ı suçlu bulması için 100 senatörün en az 3'te 2'sinin, yani en az 67 senatörün bu yönde oy kullanması gerekiyor.

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre Senatodaki Cumhuriyetçilerin önemli bir kısmı "Trump'ın suçlu olmadığı" yönünde oy kullanmayı düşünüyor.

ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı bir telefon görüşmesi dolayısıyla 2019 Aralık ayında Temsilciler Meclisinde suçlanmış, 2020 Şubat ayında Senatodaki oturumda ise aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Mike Pence'e anayasanın 25. ek maddesini devreye sokarak Trump'ı görevden alma çağrısı yapan tasarıyı da yerel saatle dün gece kabul etmişti. Pence ise söz konusu maddeyi kullanmak gibi bir niyetinin olmadığını kesin bir dille açıklamıştı.

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