ABD Başkanı Trump canlı yayında öksürük krizine girdi ABD Başkanı Trump canlı yayında öksürük krizine girdi Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi gören ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki akşam Fox News'e telefonla katıldığı yayında sık sık öksürerek, telefonu sessize alması ülkede gündem oldu. Trump, koronavirüs için henüz test yaptırmadığını belirterek, "Sürekli test yapmak için bir neden yok. Çok az enfeksiyon veya virüs buldular'' dedi.

Haber Merkezi 10 Ekim 2020, 13:19 Son Güncelleme: 10 Ekim 2020, 13:29 DHA