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Dünya ABD Başkanı Trump canlı yayında öksürük krizine girdi
AMERİKA

ABD Başkanı Trump canlı yayında öksürük krizine girdi

ABD Başkanı Trump canlı yayında öksürük krizine girdi

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi gören ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki akşam Fox News'e telefonla katıldığı yayında sık sık öksürerek, telefonu sessize alması ülkede gündem oldu. Trump, koronavirüs için henüz test yaptırmadığını belirterek, "Sürekli test yapmak için bir neden yok. Çok az enfeksiyon veya virüs buldular'' dedi.

Haber Merkezi DHA
ABD Başkanı Trump
ABD Başkanı Trump

Geçen hafta koronavirüse yakalandığı tespit edildikten sonra hastaneye kaldırılan ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavi tartışmalarına bir yenisi daha eklendi.

Trump, geçtiğimiz akşam seçimlerle ilgili Fox News canlı yayınına telefonla katıldı. Trump’ın yayın sırasında sık sık öksürdüğü ve mikrofonunu sessize aldığı fark edildi.

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Öksürüğünü gizlemek isteyen Trump'ın telefonu sessize aldığı ifade edildi.

  • Trump, koronavirüs için henüz test yaptırmadığını belirterek, "Sürekli test yapmak için bir neden yok. Çok az enfeksiyon veya virüs buldular'' diye konuştu.

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