Dünya ABD Başkanı Trump G7 Zirvesini Camp Davidde yapacağız
AMERİKA

ABD Başkanı Trump: G7 Zirvesini Camp David'de yapacağız

ABD Başkanı Trump, bir sonraki G7 Liderler Zirvesi'nin Maryland'deki Camp David'de yapılacağını duyurdu. İlk olarak zirvenin Trump'ın Miami'deki otelinde yapılacağı duyurulmuş fakat gelen tepkiler sonrasında geri adım atılmıştı.

Haber Merkezi AA
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Londra'daki NATO Liderler Zirvesi öncesi Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir araya geldi.

ABD'de 10-12 Haziran 2020'de düzenlenecek G7 Zirvesine ev sahipliği yapacak yer hakkında açıklamada bulunan Trump, "G7 Zirvesini Camp David'de yapacağız." dedi.

Kendi otelinde yapacaktı

Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğünü vekaleten yürüten Mick Mulvaney, ekim ayındaki bir basın toplantısında, G7 Zirvesi'nin Trump'ın Miami'deki otelinde yapılacağını bildirmişti.

Söz konusu karar, Amerikan kamuoyunda ve medyasında geniş yankı bulmuş ve etik kurallara uymadığı iddiasıyla tartışılmıştı.

Trump daha sonra, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, medyanın ve Demokratların, bu konunun gereksiz yere fazlasıyla üstüne gittiğini savunarak, "Artık Miami'deki Trump National Doral'ı 2020'de yapılacak G-7 Zirvesi için düşünmüyoruz. Camp David de dahil derhal yeni yerler aramaya başladık." ifadesini kullanmıştı.

Temsilciler Meclisinin Demokrat üyesine "manyak" tanımlaması

Trump, Trudeau ile yaptığı görüşmede, ABD'de hakkında devam eden azil soruşturmasına ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff hakkındaki bir soruya Trump, "Adam Schiff'ten hiçbir şey öğrenmedim. Onun manyak olduğunu düşünüyorum. O meczup bir insan. Onun birçok kompleks ile büyüdüğünü düşünüyorum. Çok hasta bir adam." diye konuştu.

Demokratların azil soruşturmasını "rezillik" olarak nitelendiren Trump, "Bence Demokratlar kendilerinden utanmalı." diye konuştu.

Trump'a yönelik azil soruşturması

Eylül ayında basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı.

Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlamış, Ukrayna'ya yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi, 31 Ekim'de yapılan oylama ile azil soruşturmasının usullerini oylamış ve kamuya açık oturumların yapılmasını kararlaştırmıştı. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'ndeki kamuya açık oturumlar 13-21 Kasım tarihleri arasında yapılmıştı.

Trump, ilk günden bu yana azil soruşturmasını, "Rusya soruşturmasında umduklarını bulamayan Demokratların bir cadı avı" olarak nitelendirerek, suçsuz olduğunu savunuyor.

Donald Trump'ın dudak uçuklatan serveti
FOTOĞRAF 38
Title
ABD'nin 45. Başkanı işadamı Donald Trump oldu. Cumhuriyetçilerden Trump, ABD Federal Seçim Komisyonuna (FEC), kişisel gelirinin 190 milyon dolar artış gösterdiği bildirilirken, kişisel kazancının da 557 milyon doların üzerinde olduğunu açıklamıştı.
Title
Geçen yılın temmuz ayında ibraz edilen beyandan bu yana Trump'ın net servetinin de arttığına işaret edilen açıklamada, işadamının servetinin 10 milyar doların üzerinde olduğu iddia edilmişti.
Title
“Le Figaro” gazetesi, Meksika sınırına duvar örülmesi, Müslümanlara Amerika’nın sınırlarının kapatılması gibi sivri söylemleriyle dikkat çeken Trump’ın sahip olduğu gayrimenkullerin dökümünü çıkardı.
Title
Buna göre kendisi henüz 25 yaşındayken 500 bin dolar gibi sınırlı bir yatırımla, aile şirketinin portföyündeki 1.200 daire için yüzde 34’lük kiralanma oranını iki yılda yüzde 100’e çıkarmayı başardı.
Title
1983 yılında, 37 yaşındayken de ilk gökdeleni olan, New York’taki dillere destan Trump Tower’ı inşa etti.
Title
Ardından Trump World Tower, Şikago’daki Trump International Hotel and Tower, Las Vegas’taki Trump Hotel gibi geniş bir yelpazeye yayılan gayrimenkulleriyle muazzam bir servet oluşturdu.
Title
Donald Trump 4,5 milyar dolarlık bir servetin sahibi; Donald Trump ise servetinin 10 milyar dolar olduğunu söylüyor. Bununla birlikte aşağıda da görüleceği gibi, Trump’ın başarısız olduğu bazı girişimleri de var.
Title
İşte Donald Trump’ın sahibi olduğu emlak portföyünde bir tur:
Title
TRUMP HOTEL LAS VEGAS
Title
Otel ve konuttan oluşan Trump Hotel Las Vegas, 64 katlı ve 200 metre yüksekliğinde; kumarhaneler şehrinin en yüksek binası olarak biliniyor.
Title
TRUMP INTERNATIONAL HOTEL AND TOWER, ŞİKAGO
Title
423 metre yüksekliğindeki bu bina ABD’nin üçüncü en yüksek binası.
Title
TRUMP WORLD TOWER, NEW YORK
Title
BM binası yakınlarındaki Trump Tower 72 katlı.
Title
TRUMP TOWER, NEW YORK
Title
New York’taki Trump Tower, Donald Trump’ın 1983 yılında inşa ettiği ilk gökdelen.
Title
TRUMP PALACE, UPPER EAST SIDE-MANHATTAN
Title
Washington’da Donald Trump’a ait bu lüks otelin bu yıl açılması bekleniyor.
Title
CASINO TRUMP PLAZA, ATLANTIC CITY
Title
Atlantic City’deki Trump Plaza kumarhanesi geçen yıl eylül ayında kapandı.
Title
TRUMP TAJ MAHAL
Title
Atlantic City’de, Trump’a ait bir başka kumarhane olan Taj Mahal’ın akıbeti belirsiz.
Title
One World Trade Center’ın yerine Donald Trump ikiz kulelerin aynısını yeniden inşa etmek istiyordu ama bu planı gerçekleşmedi.
Title
Trump’ın bir başka çılgın projesi de Bükreş’teki parlamento binasını dünyanın en büyük kumarhanesi yapmaktı. Ancak bu akıl dışı proje gerçekleşmedi.
Title
SERVETİNİ NASIL HARCIYOR?
Title
Donald Trump, Manhattan 5. Cadde'de bulunan Trump Tower'ın çatı katında yaşıyor.
Title
Trump Tower'daki evinde kapılar altın ve elmastan yapılmış. Evin içinde fıskiye, resimlerle süslü bi tavan ve ihtişamlı bir avize bulunuyor.
Title
Trump, New York'tan sıkıldığında 100 milyon dolarlık Boeing 757'sine atlıyor ve diğer bir konağına geçiyor. Trump'ın jetindeki yolcu emniyet kemerleri de tabii ki altın kaplama.
Title
Trump'ın yastıklarında ailesinin arması bulunuyor.
Title
Donald Trump uçmadığı zamanlarda en lüks araçlarla geziyor.
Title
1985'te Palm Beach'ten 10 milyon dolara 17 dönümlük arazi alan Trump, burayı Mar-a-Lago isimli özel kulübe dönüştürdü.
Title
Palm Beach'teki konak Marjorie Merriweather Post tarafından 1924 yılında inşa edildi.Trump özel bir kulübe dönüştürmeden önce burada 10 yıl yaşadı.
Title
58 odalı, 33 banyolu ve 12 şömineli konağın 3 tane de bomba sığınağı bulunuyor.
Title
1995 yılında New York Seven Springs'te kendisi, eşi Melania ve oğlu Barron için 213 dönümlük arazi satın alıp 39 bin metrekarelik banliyö inşa ettirdi.
Title
Trump yakın zamanda bir arazi için 7.5 milyon dolar ödedi. Burayı golf sahası olarak kullanmayı düşünen Trump'a yerel halktan tepki geldi.
Title
Orange County Choppers adlı motosiklet kulübünün üyesi olan Trump'ın 24 ayar altın motosikleti bulunuyor.
Title
Donald bu yıl Sikorsky S-76'sını yenilemeye verdi. Helikopterin yenilenmesi 750 bin dolar tutarken, tasarıma bolca 24 ayar kaplama dahil edildi.
Title
Trump önceden Palm Beach'te bir konağa daha sahipti; fakat 2008 yılında Rus işadamı Dmitry Rybolovlev'e sattı.
Donald Trump'ın dudak uçuklatan serveti
ABD'de başkanlık yarışını Cumhuriyetçilerin aday adayı işadamı Donald Trump kazandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. Başkanı seçildi. İşte gayrimenkul zengini işadamı Trump'ın serveti..


Harris havlu attı

Harris havlu attı

​ABD'de Demokrat başkan aday adayı yarışı bıraktı.
Erdoğan liderlere hediye etti

Erdoğan liderlere hediye etti

İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak hazırlandı.
Dörtlü Zirvede Suriye uzlaşması

Dörtlü Zirve'de
Suriye uzlaşması

Londra'daki liderler görüşmesinden ortak açıklama.
5 terörist daha <br>memleketine gönderildi

5 terörist daha
memleketine gönderildi

Bakanlık, sınır dışı edilen teröristleri açıkladı.
MEB'den <br>'ayrımcılık' düzeltmesi

MEB'den
'ayrımcılık' düzeltmesi

Projeye imam hatip okulları da dahil edildi.
Sözlerimin arkasındayım

Sözlerimin arkasındayım

​Macron, 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' demişti.

Londra'da yoğun ilgi

Londra'da yoğun ilgi

Erdoğan, NATO zirvesi için İngiltere'de.
Öğretmen ders <br>anlattı o sigara içti

Öğretmen ders
anlattı o sigara içti

Sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki çekti.
Tarih belli oldu

Tarih belli oldu

Engellilerin kamu ataması için tören düzenlenecek.
Müslüman<br>düşmanlığı bir tehdit

Müslüman
düşmanlığı bir tehdit

​Alman bakandan önemli açıklamalar.
Termik santral <br>maddesi tekliften çıkartılacak

Termik santral
maddesi tekliften çıkartılacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veto ettiği teklifte yeni gelişme.
Libya'ya<br>kumpas planı!

Libya'ya
kumpas planı!

Doğu Akdeniz'deki anlaşma sonrası ​yeni planı devreye soktular.
İmam hatiplere ayrımcılık

İmam hatiplere ayrımcılık

MEB ile Arçelik'ten 'kat sayı uygulaması' gibi protokol.
Irak ve Suriye'de de yasakladılar

Irak ve Suriye'de de yasakladılar

​Mehmetçik vurdukça PKK çözülmeleri önlemek için ne yapacağını şaşırmaya başladı.
Sürekli özel<br>mesaj gönderiyor

Sürekli özel
mesaj gönderiyor

​Ruhani'den yaptırımlar konusunda çarpıcı açıklama.
Kar ve<br>yağmur geliyor

Kar ve
yağmur geliyor

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.