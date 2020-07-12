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AMERİKA

ABD Başkanı Trump ilk kez maskeli görüntülendi: Maske takmanın yeri ve zamanı var

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgınının başlamasından bu yana ilk kez maskeli görüntülendi. Trum yaptığı açıklamada "Maske takılmasına hiçbir zaman karşı değildim ama maske takmanın da bir yeri ve zamanı olduğunu düşünüyorum. Birçok asker ve insanlarla konuştuğunuz bir hastanedeyseniz, burada maske takmanın harika bir şey olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
ABD Başkanı Donald Trump ilk kez maskeli görüldü.
ABD Başkanı Donald Trump ilk kez maskeli görüldü.

Koronavirüs salgınını küçümseyen ve salgına karşı alınan sert tedbirlere karşı çıkan ABD Başkanı Donald Trump, ilk kez maske taktı. Maryland’deki Walter Reed Askeri Tıp Merkezi’ndeki yaralı askerler ve sağlık çalışanlarını ziyaret eden Trump, kameraların karşısına ilk kez maskeli çıktı.

İHA
ABD Başkanı Donald Trump yaralı askerler ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

"Maske takmanın yeri ve zamanı var"

  • Trump, tıp merkezine gitmek üzere Beyaz Saray’dan ayrılırken yaptığı açıklamada, "Maske takılmasına hiçbir zaman karşı değildim ama maske takmanın da bir yeri ve zamanı olduğunu düşünüyorum. Birçok asker ve insanlarla konuştuğunuz bir hastanedeyseniz, burada maske takmanın harika bir şey olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Nisan ayında virüsün yayılmasını önlemek için halka açık alanlarda maske takılmasını önermişti. Ancak Trump, bu uygulamayı takip etmeyeceğini söylemişti.

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