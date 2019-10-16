Dünya ABD Başkanı Trump PKK terör bakımından DEAŞtan daha kötü
AMERİKA

ABD Başkanı Trump: PKK terör bakımından DEAŞ'tan daha kötü

ABD Başkanı Donald Trump, "Birçok açıdan PKK, terör ve terör tehdidi bakımından muhtemelen DEAŞ'tan daha kötü." değerlendirmesini yaptı.

Haber Merkezi AA
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Trump, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile yaptığı ikili görüşmenin ardından Beyaz Saray'da ortak bir basın toplantısı düzenledi.

  • Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasının kendini şaşırtıp şaşırtmadığı sorusuna Trump, "Erdoğan'ın kararı beni şaşırtmadı. Uzun süredir bunu yapmak istiyordu, uzun süredir Suriye sınırına asker yığıyordu." yanıtını verdi.

Suriye'nin kuzeyindeki askerlerini çektiklerini anımsatan Trump, "(Türkiye ve YPG/PKK) uzun süredir savaşıyor. Suriye sınırında da savaşıyorlar. Burası Suriye sınırı. Ben de niye dostumuz olmayan bir ülkenin (Suriye) topraklarını koruduğumuzu soruyorum. Suriye'nin de Kürtlerle ilişkisi var ve onlar (YPG/PKK) melek değil." ifadesini kullandı.

Trump, ABD'nin DEAŞ ile de mücadele ettiğine değinerek, "Birçok açıdan PKK, terör ve terör tehdidi bakımından muhtemelen DEAŞ'tan daha kötü." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump'tan Barış Pınarı açıklaması: Bu Türkiye ile Suriye arasındadır benim sorunum değildir
DÜNYA
ABD Başkanı Trump'tan Barış Pınarı açıklaması: Bu Türkiye ile Suriye arasındadır benim sorunum değildir
Mücadele hem sahadahem sosyal medyada!

Mücadele hem sahada
hem sosyal medyada!

​Harekatı anbean aktaran hesaplar yaşadıklarını ilk kez anlattı.
653e yükseldi

653'e yükseldi

​Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı.
Harekat hızkesmeden devam edecek

Harekat hız
kesmeden devam edecek

Sözcü ​Kalın, Barış Pınarı Harekatı'na dair açıklamalar yaptı.
Benim sorunum değil

Benim sorunum değil

ABD Başkanı Trump, Barış Pınarı'na ilişkin açıklama yaptı.
Terör örgütünün İHA'sı düşürüldü

Terör örgütünün İHA'sı düşürüldü

Grad füze rampası ele geçirildi, çatışmalar devam ediyor.
Depremden<br>ders aldık

Depremden
ders aldık

Binasına güvenmeyen 32 bin kişi Alo 181'i aradı.
Erdoğan-Pence görüşmesi yarın

Erdoğan-Pence görüşmesi yarın

​Fahrettin Altun'dan dikkat çeken SkyNews açıklaması.
Uber için<br>karar verildi

Uber için
karar verildi

Haksız rekabet için açılan davada karar çıktı.
Biz bu oyunu bozduk

Biz bu oyunu bozduk

Meclis'e Barış Pınarı bilgilendirmesi: Saldırmalarının nedeni yaşadıkları hayal kırıklığı.
Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

​Tunus'un güneyinde küçük bir Berberi köyü.

İhtimal vermek istemiyorum

İhtimal vermek istemiyorum

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Münbiç açıklaması.
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

Havalimanında çalışana hakaretler yağdırmıştı.
Akar'dan<br>asker selamı

Akar'dan
asker selamı

​Grup toplantısı için salona girerken selamı çaktı.
Gerekirse 7 düveli<br>karşımıza alırız

Gerekirse 7 düveli
karşımıza alırız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında tüm dünyaya seslendi.
Havan saldırıları<br>neden engellenemiyor?

Havan saldırıları
neden engellenemiyor?

Uzmanlar, sınırdaki radarların nasıl çalıştığını anlattı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.