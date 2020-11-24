Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Trump pes etti Yönetimi Bidenın ekibine devretmeye başladı
AMERİKA

ABD Başkanı Trump'tan Biden yönetimine geçiş için tavsiye

Trump pes etti: Yönetimi Biden'ın ekibine devretmeye başladı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin 46. başkanı seçilen Joe Biden yönetimine geçiş sürecinin önünü açtı. Genel Hizmetler İdaresi (GSA) Başkanı Emily Murphy, Joe Biden'e gönderdiği mektupta artık geçiş süreci için gerekli kaynak ve hizmetlere erişebileceklerini kaydetti. Bu karar sonrası ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), resmi olmayan sonuçlara göre seçilmiş Başkan Joe Biden'ın ekibinin geçiş süreci için Bakanlık ile iletişime geçtiğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılan ve Biden'in zaferiyle sonuçlanan başkanlık seçimlerine ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

ABD'de federal kurumlar arasındaki organizasyon ve başkanlık geçiş işlemlerinden sorumlu olan hükümete bağlı yarı özerk kurum Genel Hizmetler İdaresi (GSA) Başkanı Emily Murphy'e ülkesine bağlılığı için teşekkür eden Trump, bugüne kadar Biden yönetimine geçiş süreci başlatılmadığı için Murphy'nin taciz ve tehditlere maruz kaldığını belirtti.

Trump, "Bizim seçimlere yönelik davamız güçlü şekilde devam ediyor. Kavgamızı sürdüreceğiz ve üstün geleceğimize inanıyorum ancak ülkemizin çıkarlarını korumak adına, Emily'e ve ekibine, geçiş süreci için ilk prosedürleri başlatmalarını tavsiye ettim. Aynı tavsiyeyi kendi ekibime de verdim." ifadesini kullandı.

Akdeniz'de korsanlık
DÜNYA
Akdeniz'de korsanlık

GSA'den Biden'e mektup

Öte yandan GSA Başkanı Murphy, Biden'e geçiş sürecine başlayabileceklerine ilişkin mektup gönderdi.

Murphy mektupta, resmi geçiş sürecini ertelediği süre boyunca Beyaz Saray'ın hiçbir baskısı altında kalmadığını belirterek, " (Geçiş sürecini erteleme) Bu kararı hukuka ve ortadaki gerçeklere dayanarak, bağımsız olarak aldığımı bilmenizi isterim. Geçiş sürecinin zamanlaması konusunda Beyaz Saray'dan ya da yönetimin herhangi başka bir organından doğrudan ya da dolaylı hiçbir baskı görmedim." ifadelerini kullandı.

GSA'nın görevinin ülkenin başkanını seçmek ya da seçim sonucunu onaylamak olmadığının altını çizen Murphy, "Kanunlarda belirtildiği üzere, bazı eyaletlerde seçim sonuçlarının tasdik edilmesi ve davalarda çıkan kararları da göz önüne alarak, seçim sonrası kaynaklara ve hizmetlere bundan sonra ulaşabileceğinizi bildirmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

  • ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre 306 delegeyle Biden kazanmış, Trump ise 232 delegede kalmıştı.

Seçimlerde hile olduğunu iddia eden Trump, seçim sonuçlarını kabul etmediğini açıklamış ve hukuki yollara başvuracağını belirtmişti.

Netanyahu’dan Suud’a gizli ziyaret
DÜNYA
Netanyahu’dan Suud’a gizli ziyaret
Abone Ol Google News
Milyonluk araçtaisyan ettiren arıza!

Milyonluk araçta
isyan ettiren arıza!

Peş peşe gelen şikayetler kafaları karıştırıyor.
Azerbaycano bölgeyi de alacak

Azerbaycan
o bölgeyi de alacak

​Ermenistan'da 'savaş henüz bitmedi' iddiası.
ABDyikorkutan taktik!

​Azerbaycan Ermenistan'a karşı kullanmıştı.

Canıma tak etmişti

Canıma tak etmişti

​Üvey babasını öldüren 15 yaşındaki gencin sözleri şok etti.

Trump pes etti

Trump pes etti

Yönetimi Biden'ın ekibine devrediyor.

Torbacılara<br>şafak baskını

Torbacılara
şafak baskını

Özel harekat polisleri kapıyı kırdı, köpekler aradı.

Vaka patladı<br>talepler arttı

Vaka patladı
talepler arttı

​Bağış yapmak isteyenlerin oranı yüzde 92.
Önceki yaver de FETÖ’cü çıktı

Önceki yaver de FETÖ’cü çıktı

​İtirafçı bir askerin teşhisiyle deşifre oldu.
Enerjimiz dönüşüyor

Enerjimiz dönüşüyor

​Türkiye Enerji Görünümü Raporu açıklandı.
B-52'ler niye <br>sevk edildi?

B-52'ler niye
sevk edildi?

​Uçakların hangi ülkede görev yapacağına dair detay verilmedi.
İkinci Kandil'e kuşatma

İkinci Kandil'e kuşatma

​Sincar'da tansiyon yükseliyor.
Riyad'dan <br>jet yalanlama

Riyad'dan
jet yalanlama

​Netanyahu'dan Suud'a gizli ziyaret.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.