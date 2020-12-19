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Dünya ABD Başkanı Trumptan Çine siber saldırı suçlaması
AMERİKA

ABD Başkanı Trump'tan Çin'e siber saldırı suçlaması

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin birçok kurumuna yönelik yapılan siber saldırıların arkasında Çin’in de olabileceğini belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, cuma akşamı bir radyo programında yaptığı açıklamada, ABD’ye yönelik siber saldırıların arkasında “oldukça net” bir şekilde Rusya’nın olduğunu söyleyebileceklerini belirtmişti.

Haber Merkezi AA
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından bugün yaptığı paylaşımda, resmi kurumlara yapılan siber saldırılar hakkında kendisine tam bir bilgilendirme yapıldığını belirterek, “Siber saldırı gerçekte sahte haber medyasında olduğundan çok daha büyük.” diye yazdı.

Her şeyin kontrol altında olduğunu belirten Trump, “Rusya, Rusya, Rusya. Herhangi bir şey olduğunda öncelikli terane bu, çünkü ana akım medya, çoğunlukla mali nedenlerden ötürü, Çin’in de (saldırıların arkasında) olabileceği olasılığını tartışmaktan korkuyor (olabilir!).” ifadelerini paylaştı.

Trump, 3 Kasım başkanlık seçimleri sırasında tuhaf oy kullanma makinelerinin de hedef alınmış olabileceğini kaydederek, “Ki bu durum (seçimlerin) ABD için daha da yozlaşmış bir utanç haline geldiğini ve açık bir şekilde benim kazandığımı gösterir.” iddiasında bulundu.

Trump’ın Twitter’daki paylaşımı siber saldırı konusunda kendi kabinesindeki üst düzey açıklamalarla çeliştiği şeklinde değerlendirildi.

Pompeo Rusya'yı hedef göstermişti

  • ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, cuma akşamı bir radyo programında yaptığı açıklamada, ABD’ye yönelik siber saldırıların arkasında “oldukça net” bir şekilde Rusya’nın olduğunu söyleyebileceklerini belirtmişti.
  • Geçen hafta sonu, ABD Hazine, Ticaret ve İç Güvenlik bakanlıkları ile bazı hükümet kuruluşlarına siber saldırılar olmuş, söz konusu saldırıların ardında Rusya yönetiminin olduğu iddia edilmişti.
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