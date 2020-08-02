TikTok’u yasaklıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezli kısa video uygulaması TikTok’u yasaklayacağını açıkladı. Trump, Florida eyaletine yaptığı ziyaret sonrası başkent Washington DC’ye dönüşte uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

TikTok’a karşı alınacak önlemleri uzun süredir düşündüklerini vurgulayan Trump, “TikTok’u ABD’de yasaklayacağız” dedi. Şu anda acil durum ekonomik yetkileri olduğunu vurgulayan Trump, TikTok’u yasaklamak için ya bu yetkilerini kullanacağını ya da bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını vurguladı.

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Donald Trump

Trump’ın açıklaması Beyaz Saray, ByteDance ve Microsoft dahil potansiyel alıcılar arasında cuma günü gerçekleşen ancak sonuca ulaşmayan görüşmelerin ve ulusal güvenliğin korunması adına ABD’deki yabancı yatırımları inceleyen ABD Yabancı Yatırım Komitesi’nin (CFIUS) raporunun ardından geldi. Reuters, kararın, TikTok’u satması için ByteDance üzerindeki baskıyı artıracağı yorumunu yaptı. Görüşmelerin ilerleyen günlerde devam etmesi bekleniyor.

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800 milyon kullanıcısı var

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, temmuz başında TikTok uygulaması da dahil olmak üzere Çin menşeli sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı planladıklarını açıklamıştı. ABD genelinde ve dünya çapında 800 milyon aktif kullanıcıya sahip olan TikTok’un, kullanıcılarının kişisel bilgilerini Çin yönetimine bildirdiği iddia ediliyor. TikTok hakkındai endişeler Çin hükümetinin ByteDance şirketinden yabancı kullanıcıların verilerini isteme hakkını eline veren kanundan kaynaklanıyor. 2017 yılındaki Çin Ulusal Güvenlik Yasası’na göre herhangi bir organizasyonun ya da vatandaşın istihbarat çalışmalarına katkı sunması zorunlu. Şirket ise Çin hükümetinden böyle bir talep gelmesi halinde cevaplarının ‘Hayır’ olacağını söylüyor.

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