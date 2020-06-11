Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya ABD Başkanı Trumpun oğlundan 522 binlik av gezisi
AMERİKA

ABD Başkanı Trump’un oğlundan 522 binlik av gezisi

ABD Başkanı Trump’ın oğlu Trump JR’ın, Moğolistan’da düzenlediği ‘koyun avı gezisi’ devlete yaklaşık 522 bin TL’ye (77 bin Dolar) mal olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
ABD Başkanı Trump’ın oğlu Donald Trump JR.
ABD Başkanı Trump’ın oğlu Donald Trump JR.

ABD Başkanı Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'ın geçen yıl Moğolistan'a yaptığı koyun avı gezisinin devlete yaklaşık 77 bin dolara mal olduğu ortaya çıktı.

  • Trump Jr. nesli tehlike altında olan Moğolistan'a özgü bir koyunu avlamıştı. Donald Trump Jr, geçen yıl Moğolistan’a giderek nadir bir tür olan ve nesli tehlikede olan Argali koyunu avlamıştı.

Trump Jr, seyahati sırasında kendi masraflarını karşılamış ama beraberinde bulunan gizli servis çalışanlarının masrafları ABD devleti tarafından karşılanmıştı. Bir sivil toplum örgütü maliyetin daha önce belirtildiği gibi 155 bin değil, 522 bin TL olduğunu ileri sürdü.

ABD Başkanı Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olacağını düşünüyorum
DÜNYA
ABD Başkanı Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olacağını düşünüyorum

Trump Konfederasyon generallerinin isimlerini taşıyan üslerin adlarının değiştirilmesi önerisini reddetti: Değerlendirmeye bile almıyorum
DÜNYA
Trump Konfederasyon generallerinin isimlerini taşıyan üslerin adlarının değiştirilmesi önerisini reddetti: Değerlendirmeye bile almıyorum
Abone Ol Google News
Libya petrolüTürkiyenin ihtiyacını karşılar

Libya petrolü
Türkiye'nin ihtiyacını karşılar

​Sömürgeciler gibi değil, her iki tarafın da kazanacağı plan masada.
Bu mu nimete saygı

Bu mu nimete saygı

Korona kurallarına uymayan pazarcılar sebzeleri yerlere saçtı.
CHP ve İYİ Parti rahat bir nefes aldı

CHP ve İYİ Parti rahat bir nefes aldı

"Artık kapalı kapılar ardında ittifak yok" derken yanlış anlaşıldık.
Bu da<br>İYİ Parti'nin adayı

Bu da
İYİ Parti'nin adayı

Siyaset ve oyunculukta kaybeden Kınay, muhabire saldırdı.

​Uçakların yönünü değiştirten kule planlanandan hızlı tamamlandı.

Hakkında çıkan iddialara Yeni Şafak canlı yayınında açıklık getirdi.

Şampiyonlar Ligi finali için kritik açıklama.

​​Bakan Çavuşoğlu Fatih'in vasiyetini canlı yayında gösterdi.

​Kandil'de saklandığını zanneden üst düzey terörist burada vuruldu.

​Dolandırıcıların yeni hedefi kredi destek paketleri...

Erken tedbir alsaydık ölüm sayısı yarısına inebilirdi.

​Öcalan'ın en yakınındaki teröristi MİT buldu TSK vurdu.

​Rusya ve BAE çöküşü durdurmayınca yeni arayışlara girdi.

​ABD'de eylemler tırmanıyor, Trump geri adım atmıyor.

​Albayrak Grubu yatırımlarına son hızla devam ediyor.

​Türkiye ile aynı saftalar: Hafter'in değil Serrac'ın yanındayız.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.