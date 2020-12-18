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Dünya ABD Başkanlığına seçilen Biden Venezuelada Maduro yönetimi ile görüşmeyi planlıyor
AMERİKA

ABD Başkanlığına seçilen Biden Venezuela'da Maduro yönetimi ile görüşmeyi planlıyor

ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın Venezuela'da Maduro yönetimi ile görüşmeyi, özgür ve adil seçimler karşılığında yaptırımları hafifletmeyi teklif etmeyi planladığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Joe Biden
Joe Biden

Yeni ABD yönetiminin Venezuela'daki ekonomik ve insani krizi sonlandırmak için Maduro yönetimi ile görüşmeye hazırlandığı belirtildi.

  • Biden yönetiminin göreve geldiğinde, Venezuela'da özgür ve adil seçimler karşılığında yaptırımları hafifletmeyi planladığı vurgulanan haberde, Biden'ın Trump yönetiminin aksine Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun görevi bırakması ön koşulu olmaksızın, doğrudan görüşmelere hazır olduğu ifade edildi.

Maduro

Biden'ın danışmanlarına göre, Venezuela'daki kriz, yönetimin Batı yarımkürede karşı karşıya kalacağı diplomatik en büyük diplomatik zorluk olacak.

Trump yönetiminin muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı tanıması politikasına Biden yönetiminin nasıl yaklaşacağı da merak ediliyor.

Uluslararası Göç Örgütüne göre, son 5 yılda 5,4 milyon kişi ekonomik ve siyasi nedenlerle Venezuela'yı terk etti. Venezuelalıların göçü, Latin Amerika ve Karayipler'in yakın tarihindeki en önemli göç dalgası olarak öne çıkıyor.

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