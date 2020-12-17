ABD'nin yeni başkanı Biden'ın aşı olacağı tarih açıklandı: Pfizer-BioNTech'in aşısını vurulacak

Koronavirüse karşı aşı uygulamasını başlatan ülkelerden ABD'de toplumun aşıya olan güvenini artırmak için siyasetçiler aşı olmaya başlıyor. Ocak ayında görevi devralacak ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın gelecek hafta koronavirüs aşısı olacağı duyuruldu.Diğer yandan Beyaz Saray, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de yarın ilk dozu alacağını bildirdi. Pence'in eşinin ve ülkenin en üst kamu sağlığı yetkilisi Jerome Adams'ın da Cuma günü aşı olacağı belirtildi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany, mevcut ABD Başkanı Donald Trump'ın, "tıbbi ekibinin doğru bulduğu bir zamanda" aşıyı olacağını söyledi.

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2,9 milyon doz aşı kullanıma hazır

BBC Türkçe'nin haberine göre; ABD'de Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı sağlık çalışanları ve bakım evlerinde kalanlar ile buralarda çalışanlara bu hafta uygulanmaya başlanmıştı. Bu hafta sonuna kadar 2,9 milyon doz aşının ülkede kullanıma hazır olarak bulundurulması hedefleniyor. ABD'de şimdiye kadar yaklaşık 305 bin kişi koronavirüs kaynaklı olarak yaşamını yitirdi. Şimdiye kadarki tespit edilen vaka sayısının 16,7 milyona ulaştığı biliniyor. Bu sayı, nüfusun yaklaşık yüzde 5'ine tekabül ediyor.

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ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden, "Covid-19 bizi böldü, kızdırdı, birbirimize düşürdü. Ülkemizin kavgadan usandığını biliyorum ama birbirimizle değil, virüsle savaşta olduğumuzu unutmamalıyız" demişti.

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Covid-19'a karşı yüzde 95 koruma sağladığı açıklanan Pfizer-BioNTech aşısı Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından güvenli olduğuna karar verilerek onaylanmıştı. FDA, Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının da "güvenli ve yüzde 95 oranında etkili olduğunu" açıkladı.

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