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Koronavirüs ABDnin yeni başkanı Bidenın aşı olacağı tarih açıklandı Pfizer-BioNTechin aşısını vurulacak
DÜNYA

ABD'nin yeni başkanı Biden'ın aşı olacağı tarih açıklandı: Pfizer-BioNTech'in aşısını vurulacak

Dünya liderlerinin Kovid-19 aşısı olacağı tarihler bir bir belli olmaya başladı. Joe Biden'ın gelecek hafta Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısının ilk dozunu olacağı duyuruldu. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence yarın, seçilmiş başkan Joe Biden ise gelecek hafta aşı olacak.

Haber Merkezi Diğer
Joe Biden
Joe Biden

Koronavirüse karşı aşı uygulamasını başlatan ülkelerden ABD'de toplumun aşıya olan güvenini artırmak için siyasetçiler aşı olmaya başlıyor. Ocak ayında görevi devralacak ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın gelecek hafta koronavirüs aşısı olacağı duyuruldu.Diğer yandan Beyaz Saray, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de yarın ilk dozu alacağını bildirdi. Pence'in eşinin ve ülkenin en üst kamu sağlığı yetkilisi Jerome Adams'ın da Cuma günü aşı olacağı belirtildi.

  • Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany, mevcut ABD Başkanı Donald Trump'ın, "tıbbi ekibinin doğru bulduğu bir zamanda" aşıyı olacağını söyledi.

Doktor Fauci'den Biden ve Trump'a tavsiye: Bir an önce koronavirüs aşısı olun
KORONAVİRÜS
Doktor Fauci'den Biden ve Trump'a tavsiye: Bir an önce koronavirüs aşısı olun

2,9 milyon doz aşı kullanıma hazır

BBC Türkçe'nin haberine göre; ABD'de Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı sağlık çalışanları ve bakım evlerinde kalanlar ile buralarda çalışanlara bu hafta uygulanmaya başlanmıştı. Bu hafta sonuna kadar 2,9 milyon doz aşının ülkede kullanıma hazır olarak bulundurulması hedefleniyor. ABD'de şimdiye kadar yaklaşık 305 bin kişi koronavirüs kaynaklı olarak yaşamını yitirdi. Şimdiye kadarki tespit edilen vaka sayısının 16,7 milyona ulaştığı biliniyor. Bu sayı, nüfusun yaklaşık yüzde 5'ine tekabül ediyor.

Joe Biden'ın ABD başkanlığı resmi olarak onaylandı
DÜNYA
Joe Biden'ın ABD başkanlığı resmi olarak onaylandı
  • ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden, "Covid-19 bizi böldü, kızdırdı, birbirimize düşürdü. Ülkemizin kavgadan usandığını biliyorum ama birbirimizle değil, virüsle savaşta olduğumuzu unutmamalıyız" demişti.

ABD’de Mart sonuna kadar aşı bütün eyaletlere gönderilecek
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ABD’de Mart sonuna kadar aşı bütün eyaletlere gönderilecek

Covid-19'a karşı yüzde 95 koruma sağladığı açıklanan Pfizer-BioNTech aşısı Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından güvenli olduğuna karar verilerek onaylanmıştı. FDA, Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının da "güvenli ve yüzde 95 oranında etkili olduğunu" açıkladı.

ABD’de ilk koronavirüs aşısı siyahi bir hemşireye yapıldı
KORONAVİRÜS
ABD’de ilk koronavirüs aşısı siyahi bir hemşireye yapıldı

ABD'de ilk koronavirüs aşısı yoğun bakımda çalışan bir hemşireye yapıldı
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ABD'de ilk koronavirüs aşısı yoğun bakımda çalışan bir hemşireye yapıldı
ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşı, ilk olarak New York'ta bir hemşireye uygulandı. New York'ta yoğun bakımda çalışan hemşire Sandra Lindsay, canlı yayında Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısını yaptıran ilk kişi oldu.


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