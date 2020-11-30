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Dünya Maduro canlı yayında telefon numarasını verdi Beni gruplarınıza ekleyin
AMERİKA

Maduro canlı yayında telefon numarasını verdi: Beni gruplarınıza ekleyin

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada telefon numarasını paylaştı. Maduro, yayınladığı video mesajda "Venezüella, 04262168871 numarası ile WhatsApp ve Telegram'daki fikir savaşına katılıyorum. Beni tüm gruplarınıza dahil edin ve birlikte Venezuela gerçeğini savunmak için savaşalım" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro.

Venezüella lideri Nicolas Maduro, "Venezüella ve halkımızla ilgili gerçekler için mücadeleye katılıyorum" diyerek canlı yayında telefon numarasını paylaştı.

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada telefon numarasını paylaştı.

BİRLİKTE SAVAŞALIM

Sputnik'te yer alan habere göre Maduro, yayınladığı video mesajda "Venezüella, 04262168871 numarası ile WhatsApp ve Telegram'daki fikir savaşına katılıyorum. Beni tüm gruplarınıza dahil edin ve birlikte Venezuela gerçeğini savunmak için savaşalım" ifadelerini kullandı.

"DUYARLILIK MUAZZAM OLDU"

Maduro'nun paylaştığı numaranın WhatsApp ile Telegram profillerinde de başkanın kendi fotoğrafının ve 'Venezüella Devlet Başkanı' ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Maduro ayrıca, resmi Telegram kanalından yaptığı paylaşımda da kendisine gönderilen mesajların videosunu paylaştı.

Maduro, "Duyarlılık muazzam oldu, beni binlerce gruba dahil ettiler" ifadelerini kullandı.

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