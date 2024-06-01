ABD Başkanlık Seçimleri'nde gerilim artıyor: Trump suçlu bulundu

Kasım ayında düzenlenecek ABD Başkanlık Seçimleri öncesi New York'tan siyasi gerilimi artıracak bir karar geldi. Eski ABD Başkanı ve 2024 Başkanlık Seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, New York’ta yargılandığı "sus payı" davasında, hakkındaki 34 suçlamanın hepsinden jüri tarafından suçlu bulundu. Trump’ın 6 haftadır devam eden "sus payı" davasında jüri kararını verdi. Mahkemenin 7’si erkek 12 kişilik jüri heyeti, “sus payı” davasında Trump'ın, hakkındaki 34 ayrı suçlamanın tamamından suçlu olduğuna karar verdi. Böylelikle ABD tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle ilk kez hakim karşısına çıkan eski bir başkan suçlu bulunmuş oldu. Trump, jürinin kararından sonra medyaya yaptığı kısa açıklamada, "Bu rezalet ve hileli bir duruşmaydı. İnsanlar burada ne olduğunu biliyor. Ben çok masum bir adamım. Ülkemizi ve anayasamızı savunuyorum" ifadelerini kullandı. Ülkenin bir cehenneme döndüğünü savunan Trump, davanın siyasi rakipleri tarafından gündeme getirildiğini tekrarlayarak, "Başımız büyük belada olan bir ülkemiz var, bu hileli bir karar, bu hakimin bu yargılamaya bakmasına asla izin verilmemeliydi" şeklinde konuştu.

Trump'ın önündeki ilk mahkeme günü, 11 Temmuz'daki, mahkumiyete ilişkin kararın verileceği duruşma olacak. Yargıç Juan Merchan, Trump'a 1 yıldan 4 yıla kadar mahkumiyet verebilir, ancak uzmanlar Trump'ın suçlu bulunduğu maddelerin New York yasalarına göre hafif suçlar arasında (E sınıfı) yer aldığını ve bu durumda hapis cezasının şart olmadığını vurguluyor. Buna göre Trump, çok az bir hapis cezası alabileceği gibi para cezası, tazminat, denetimli serbestlik ve diğer koşulları da içeren başka cezalar alabilir ve hiç hapse girmeyebilir. Trump'ın hapse girecek şekilde bir mahkumiyet kararı alması durumunda da bu kararı temyize götürmesine kesin gözüyle bakılıyor. Konuyla ilgili Anayasa uzmanları ve hukukçulara göre, yargılandığı davada suçlu bulunan ve mahkumiyet kararı 11 Temmuz'da belli olacak olan Trump, halen 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerine girebilir ve kazanması durumunda yeniden ABD Başkanı olabilir. Son yapılan anketlerde Eski Başkan Trump, seçimin kaderini belirleyen tüm kritik eyaletlerde ABD Başkanı Joe Biden'ın birkaç puan önünde olduğu görülüyordu. Trump taraftarları eski başkan hakkındaki davaların "hileli" olduğuna ve Demokratlar tarafından organize edildiğine inanıyor. Anketler, söz konusu Cumhuriyetçi seçmenlerin, Trump'a desteklerini belli ölçüde artıracağını gösteriyor.