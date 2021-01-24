Dünya ABD bu bahşişi konuşuyor 148 TLlik hesaba şok eden bahşiş
AMERİKA

ABD bu bahşişi konuşuyor: 148 TL'lik hesaba şok eden bahşiş

ABD’nin Colorado eyaletinde David adlı bir müşteri 20 dolarlık (148 TL) hesap için restoranda çalışam yedi garsona 1.400 (Yaklaşık 10 bin TL) bahşiş bıraktı.

Haber Merkezi DHA
ABD’nin Colorado eyaletinde David adlı bir müşteri 20 dolarlık (148 TL) hesap için yüklü miktarda bahşiş bıraktı.
ABD’nin Colorado eyaletinde David adlı bir müşteri 20 dolarlık (148 TL) hesap için yüklü miktarda bahşiş bıraktı.

ABD’nin Colorado eyaletinde David adlı bir müşteri 20 dolarlık (148 TL) hesap için restoranda çalışam yedi garsona 1.400 (Yaklaşık 10 bin TL) bahşiş bıraktı.

SEVİNDİRİCİ BİR DURUM


ABD'nin Colorado eyaletindeki Notchtop Bakery & Cafe'de David adlı müşteri koronavirüs nedeniyle etkilenen restoran sektörünün canlanması için başlatılan "2021 Bahşiş Kampanyası" kapsamında 7 garsona 20 dolarlık hesap için 1.400 dolar (yaklaşık 10 bin TL) bahşiş bıraktı. Restoran sahibi, Nailya Khametvalieva , bir müşterinin çalışanlara kişi başı 200 dolar olmak üzere 1,400 dolarlık bahşiş bırakmasını hem şaşırtıcı hem de bonkör insanların hala var olmasının sevindirici bir durum olarak değerlendirdi. Khametvalieva, müşterinin adının David olduğunu ve restoranda sadece kahvaltı yaptığını belirterek, "Müşteri aynı zamanda fişin üzerine ‘Koronavirüs çok kötü’ notu bıraktığını kaydetti.

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